В Петербурге гейзер кипятка размыл дорогу и утянул в промоину авто

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-05T14:38:08+03:00

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Холода еще не наступили, но городские теплосети Петербурга уже дают о себе знать. Поздним вечером 4 ноября на улице Тельмана гейзер размыл проезжую часть, а припаркованное рядом авто утянуло в яму. Чудом никто из местных жителей не пострадал.

Видеозапись с аварией была опубликована в социальных сетях. Местные жители успели заснять приезд коммунальщиков, а на заднем фоне которого слышны предупреждения для горожан. Специалисты просят обходить зону разлива кипятка стороной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/676460" frameborder="0"></iframe> Гейзер кипятка забил на улице Тельмана в Петербурге.

Как рассказали «Комсомольской правде - Санкт-Петербург» в пресс-службе компании «Теплосеть», прохудилась труба в районе дома номер 41. На место аварии специалисты прибыли около 10 часов вечера.

- Произошло технологическое нарушение на трубе, диаметром 250 мм, - пояснил пресс-секретарь компании Дмитрий Шарунов. – В зоне ремонта оказалось девять домов, в которых горячая вода подавалась в штатном режиме, а отопление по пониженным параметрам.

Специалисты ликвидировали аварию к 8 утра, заменив два метра трубы. Кроме того, владельцу авто, которое утянуло в промоину, возместят материальный ущерб.

Кстати, этот случай прорыва далеко не единственный. Два дня назад в Колпино молодой парень рухнул в яму с кипятком. Сейчас он находится в реанимации с многочисленными ожогами.

Кроме того, петербуржцы помнят трагедию в антикафе «Типичный Питер»: там двое двадцатилетних парней утонули в кипятке, который ночью залил все пространство подвального помещения, где и разместилось молодежное заведение.