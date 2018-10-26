2018-10-26T13:50:58+03:00
Общество

Петербурженка уличила дорожников в махинациях на полмиллиона

Женщина заметила, что ремонтники кладут новый асфальт прямо на старый
Анна ПОСЛЯНОВА
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Из семи контрактов за все время существования компания выиграла семь. Пять из них - у одного МО. Фото: Градозащитное движение «Красивый Петербург»Из семи контрактов за все время существования компания выиграла семь. Пять из них - у одного МО. Фото: Градозащитное движение «Красивый Петербург»
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Анекдотическая ситуация разворачивается в семистах метрах от здания администрации Выборгского района Петербурга. Во дворе дома №30 корпус 3 по Лесному проспекту положили новый асфальт. По словам жителей, прямо на старый. Теперь чиновники говорят, что горожане просто ничего не понимают.

ДО МЕСТНОГО ГРУНТА

Странный ремонт заметила во дворе петербурженка Наталья Баринова. Женщина обратила внимание, что «асфальт укладывают поверх заделанных кирпичом ям», «прямо на грязь». Вернувшись домой, Наталья отыскала в сети госконтракт, заключенный с муниципальный округом «Сампсониевское». И увидела, что ремонтники обязаны были прежнее дорожное покрытие снять.

Ремонт двору и вправду был нужен. Качественный. Фото: Градозащитное движение «Красивый Петербург»

Ремонт двору и вправду был нужен. Качественный. Фото: Градозащитное движение «Красивый Петербург»

– Когда Наталья сообщила в администрацию округа о нарушении, начальник отдела благоустройства Константин Товстинчук отказался назвать даже исполнителя работ, что стало поводом для обращения в полицию, – сообщают в градозащитном движении «Красивый Петербург».

«Комсомолка» внимательно ознакомилась с госконтрактом. Его МО «Сампсониевское» заключило с компанией «Граелс плюс» еще в августе 2017-го. За год фирма должна была провести «текущий ремонт дворовых территорий округа». На 33 двора из местного бюджета выделили более 50,4 миллиона рублей.

За срыв сроков фирме обещают штраф. Фото: Градозащитное движение «Красивый Петербург»

За срыв сроков фирме обещают штраф. Фото: Градозащитное движение «Красивый Петербург»

На двор дома №39 корпус 3 собирались потратить около 3,5 миллиона. Причем более 508 тысяч рублей выделили на демонтажные работы: срезку и разборку старого асфальта, его погрузку и вывоз на полигон. Судя по схеме, подушкой для нового покрытия должен был стать «местный грунт».

НИЧЕГО ПРОТИВОЗАКОННОГО

Но фото, приводимые Натальей, красноречивы: дорожники принялись закатывать в свежий асфальт старый, с дырами, кое-где заложенными кирпичами. То есть сэкономили не 508 тысяч, а еще больше, ведь не пришлось класть ни песок, ни щебень.

Более того, работы по всем адресам, включая Лесной, должны были закончить до 15 октября.

Чиновники говорят, что никаких проблем на адресе нет. Фото: Градозащитное движение «Красивый Петербург»

Чиновники говорят, что никаких проблем на адресе нет. Фото: Градозащитное движение «Красивый Петербург»

В отделе благоустройства администрации «Сампсониевского» «Комсомолке» сообщили, что за срыв сроков «выставят небольшие штрафы». А в остальном – все в порядке, «ничего противозаконного».

– У нас там работы еще не закрыты! – сообщили в администрации. – Все отразится в документах, актах. Возможно, жители не поняли, что там делается. У нас же так много диванных специалистов! Существует технический надзор, который осуществляет непосредственный контроль за производством работ и отвечает за каждый этап. Если бы что-то было не так, то составили бы акт и нас как заказчика сразу же уведомили бы.

Работы еще не завершены. Фото: Градозащитное движение «Красивый Петербург»

Работы еще не завершены. Фото: Градозащитное движение «Красивый Петербург»

По данным Федеральной налоговой службы, компания «Граелс плюс» существует четыре года, возглавляет ее Сергей Куторов, в учреждении других организаций не замеченный. За четыре года фирма, по данным официального сайта госзакупок, участвовала в семи торгах, и все семь выиграла. Причем в шести случаях она была единственным участником. По пяти из семи контрактов заказчиком выступал МО «Сампсониевское», еще два заключили МО соседних районов «Ивановский» и «Семеновский».

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