2018-10-26T14:04:46+03:00
Общество

«Нетривиальная игра» с Александром Друзем прошла в рамках FINOPOLIS-2018

Проект собрал 16 команд и более 100 игроков
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Фото предоставлено Фондом Росконгресс.Фото предоставлено Фондом Росконгресс.
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18 октября в Сочи для участников форума FINOPOLIS прошла «Нетривиальная игра» с Александром Друзем на тему «Футурологика». Форум, инициатором которого является Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, - крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. В этом году в форуме приняли участие 1400 гостей из 37 стран. В рамках программы осуждались самые разные темы - от внедрения новейших финансовых технологий в банковском секторе и развития экосистем до вопросов использования и защиты персональных данных и создания цифрового профиля гражданина. Обсуждались и этические аспекты, важные для эпохи искусственного интеллекта.

Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Многие проекты, представленные на форуме – дело ближайшего или далекого будущего. Но, «тот, кто не думает о будущем, лишен его». Говорили о будущем и в ходе нетривиальной игры на тему «Футурологика», состоявшейся 18 октября для почетных участников FINOPOLIS-2018. Организаторами игры стали Фонд Росконгресс и петербургский NONTRIVIAL CLUB.

Нетривиальный проект собрал 16 команд и более 100 игроков, большинство из которых впервые участвовали в интеллектуальной игре. Авторский проект был разработан специально для форума FINOPOLIS -2018 и добавил в его программу новизны и азарта. Один из вопросов был посвящен необычному музыкальному инструменту - терменвоксу, который Ленин предлагал в свое время использовать в качестве сигнализации. Музыкант и композитор Олеся Ростовская исполнила несколько произведений и даже дала небольшой мастер-класс игры на этом фантастическом инструменте.

Участники нетривиальной игры не только обсуждали идеи футурологов, но и заглядывали в собственное будущее, срывая лепестки с деревьев предсказаний.

Блистательным ведущим стал магистр Александр Друзь, присутствие которого всегда создает особую атмосферу знаменитой элитарной игры. Дополнил впечатление и знаток Михаил Скипский, выступивший соведущим проекта.

Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Первое место заняла сборная команда, в состав которой вошли: Николай Ульянов; Наталья Сторина; Сергей Маркелов; Екатерина Романькова; Александр Леонов; Павел Гаманюк; Николай Мясников; Магамед Ирбаиев.

Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Фото предоставлено Фондом Росконгресс.

Информация для СМИ: press@nontrivial.ru

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