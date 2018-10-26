Прослушивания в шоу «Песни» на ТНТ: Петербург сделал ставку на авторские треки

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-26T14:09:39+03:00

«Песни» - единственный проект в России, где не только можно, но и нужно представлять собственные треки.

В Санкт-Петербурге в течение двух дней с 8 утра до полуночи продюсеры отсмотрели более 1 200 участников. И это только первый город! Что же будет дальше?

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В этом году Петербург покорял продюсеров авторской музыкой, ведь «Песни» - единственный проект в России, где не только можно, но и нужно представлять собственные треки. На Прослушивание пришло очень много молодых ребят, которые сами пишут и тексты, и музыку. Именно они в недалеком будущем продолжат строить новый российский шоу-бизнес вместе с продюсерами Тимати и Бастой. Зрителей проекта ждет мощное противостояние: впервые в истории Black Star и Газгольдер столкнутся на пути к общей цели, ведь оба продюсера заинтересованы в поиске и продвижении новых лиц, новой музыки и, конечно, новых песен!

Были и те, кто решил прийти во второй раз. Например, MC KACHAN, он же токарь 4 разряда Антон Щепин. Во время прямого эфира в Инстаграм подписчики были очень рады его видеть и просили взять снова, но продюсеры ему отказали. Кроме Антона на проект во второй раз пытались попасть Оля Кекс, Джейн (выступала в дуэте с Джей Мар) и Миша Никитин.

Начинающая певица и композитор Тося Чайкина недавно украшала своим бэк-вокалом песни группы SunSay и «Ассаи», сейчас ее треки взорвали iTunes и попали в топ-чартов сервиса. Тося в режиме ожидания, продюсерам понравились ее образ и авторская песня, но ее участие еще под вопросом. Тося хочет в команду Газгольдера и в своем Инстаграм призывает подписчиков поддержать ее.

Критерии отбора в новый сезон не поменялись.

Константин Обухов, креативный продюсер шоу «Песни»: «В первую очередь мы ищем Артиста. Если участник идеально попадает в ноты, но он не двигается на сцене, у него нет ничего в глазах, нет той самой харизмы, изюминки, то он дальше первого эфира никуда не пройдет, зритель не будет за него переживать».

Даня Пронякина, креативный продюсер шоу «Песни»: «Первый сезон дал очень сильный толчок для совершено разных людей, порой с минимальным талантом. Когда мы говорили «нет», некоторые просили взять их на работу на ТНТ. Круто, что мы даем веру в себя, но очень тяжело в этом потоке выдернуть классных людей».

Проводить прослушивание в городах, помимо креативных продюсеров шоу, будут музыкальные продюсеры: Марко Джакомо и Макс Иваник от Black Star, Ричард Агада и Вадим Купэ от Газгольдера.

«Песни», второй сезон, Тимати и Баста, Black Star и Газгольдер - скоро на ТНТ.