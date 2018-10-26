2018-10-26T16:12:28+03:00
Общество

«Бургер Кинг» сожжет футболки, обещавшие «не умереть от голода» в Петербурге

Антимонопольщики заявили, что довольны решением и не стали заводить дело
Петр КИБЕР
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«Бургер Кинг» сожжет футболки, обещавшие «не умереть от голода» в Петербурге. Фото: Соцсети«Бургер Кинг» сожжет футболки, обещавшие «не умереть от голода» в Петербурге. Фото: Соцсети
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Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) не стало продолжать расследование в отношении сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», которую обвиняли в двусмысленной и возмутительной рекламе.

-Дело по нарушению закона о рекламе возбуждаться не будет, - сообщила корреспонденту «КП-Петербург» руководитель пресс-службы УФАС Марина Нериновская.

В «Бургер Кинг», в свою очередь, заявили, что никогда не проводили такую рекламную кампанию в Северной столице и никого не хотели оскорбить. Все произошло по ошибке, а футболки с таким лозунгом будут безжалостно уничтожены.

Руководитель же петербургского УФАС Вадим Владимиров отметил, что с учетом мнения Общественного совета по рекламе, действующего при ведомстве, а также обещания менеджмента сети ресторанов, инцидент считается исчерпанным.

Напомним, что скандал разгорелся в конце сентября. Иван Мильчин – турист из США, гостивший в Петербурге, увидел возле ресторана промоутера в фирменной футболке «Бургер Кинг» со слоганом на английском языке. В дословном переводе фраза You won't starve to death in this city звучала как «Вы не умрете от голода в этом городе».

Мужчине, который оказался сыном блокадника, такое заявление показалось не только двусмысленным и оскорбительным, но даже кощунственным. Не оценили креатив рекламщиков и в соцсетях, где поднялась буря возмущения. После этого на ситуацию обратило внимание петербургское Управление ФАС. Антимонопольщики обещали все проверить и жестко поговорить с рестораторами, однако сейчас стало ясно, что дело завершилось миром.

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