2018-10-26T16:12:28+03:00
Общество

В Петербурге в 33-й раз состоялась специализированная выставка «Охота и рыболовство 2018»

Свою продукцию представили более 200 фирм
Поделиться:
Автор фото Елена Балаболова.Автор фото Елена Балаболова.
Изменить размер текста:

В выставочном центре КВЦ «Эукспофорум» завершила свою работу 33-я ежегодная специализированная выставка «Охота и рыболовство 2018 осень». Мероприятие проводилось при поддержке фирма «Совенком» и длилась четыре дня – с 18 по 21 октября.

Свою продукцию на выставке по рыболовной и охотничьей тематике представили 223 фирмы. Это и такие крупные, как: ТД Серебряный ручей, Лодкин Дом, ТД Окунь, «Волжанка МФ Трейд, так и новые рыболовные фирмы. Также расширилась и экспозиция таксидермии, представленная на выставке известными фирмами «Студия Сухарева» и «Студия Павла Глазкова». В этом году к ним присоединилась фирма «Таксидермия В. Наседкина». Большой интерес у посетителей вызвали лодки и катера из композита фирмы ООО «Винета» Ленинградской области.

Были представлены на выставке и всевозможные новинки. Например, фирма «Спорт и отдых» расширила свою экспозицию и продемонстрировала вездеходы, мотобуксировщики, катамаран педальный.

Изюминкой выставки стал стенд новых участников из Беларуси - туристического комплекса «Красный Бор». Воссозданная частичка природы вызывала у посетителей желание сфотографироваться и, конечно же, узнать больше о комплексе, расположенном в сосновом лесу у берега озера Белое-Доброплёсы на севере Республики Беларусь.

- Мы впервые посетили форум «Охота и рыболовство 2018 осень» в Санкт-Петербурге и, надо сказать, что впечатлены масштабами и организацией выставки, - отметил специалист отдела тризма ТК «Красный бор» Петр Ганчаров. - Программа разнообразная и интересная, мы показали возможности нашего туристического комплекса и познакомились с другими участниками выставки.

Программа выставки, была, действительно, насыщенной: мастер-классы по воблерам и блёснам, метанию ножей, показ собак охотничьих пород КОС «Русский ветер», кинопоказ фильмов о животных, викторины для охотников и рыболовов и даже конкурс авторской песни на приз зрительских симпатий с темой «Охота и рыбалка».

*Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Александр Запесоцкий: «Караченцов - единственный, к кому от меня хотела уйти любимая девушка»
До конца призыва 2018 года из Петербурга в армию уйдут 2600 новобранцев
В Петербурге ищут телефонного террориста, «заминировавшего» отель «Москва»
Два человека пострадали в столкновении автобуса с иномаркой в центре Петербурга
Глава ЗакСа Петербурга Макаров выразил соболезнования после смерти Караченцова
Бухгалтер Красносельского УМВД Петербурга получила два года за хищение 43 миллионов рублей
Беглов поддержал Петербургский Союз художников
В Петербурге спасали собак и кошек, почти сутки сидевших в запертой машине
В Петербурге с 2019 года подорожает эвакуация автомобилей
Четыре перуанца отправились в колонию за воровство чемоданов в Пулково
Главный тренер «Бордо» после поражения назвал «Зенит» топ-клубом
МЧС предупреждает водителей: В Петербурге гололед
Самый большой в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 приземлился в Пулково
За девять месяцев этого года в Санкт-Петербурге расселили почти три тысячи коммуналок
Многодетный отец из Санкт-Петербурга обманул 88-летнюю бабушку почти на миллион рублей
Десятилетняя девочка попала в реанимацию после удара качелями в Петербурге
Стали известны имена победителей журналистского конкурса «СеЗаМ-2018»
"Зенит" объявил стартовый состав в матче с "Бордо"
Директора взорвавшегося завода «Авангард» отправили под домашний арест
В пятницу в Северной столице ожидается дождь и мокрый снег
Беглову предложили создать рабочую группу по строительству метро
Фонтан в Приморском парке Победы законсервировали
В "Метрострое" рассказали, почему задержали зарплату бастующим рабочим
С начала года в Петербурге изъяли почти три тысячи фальшивых купюр
На «перекрестке смерти» в Петербурге установят четыре светофора