В Петербурге в 33-й раз состоялась специализированная выставка «Охота и рыболовство 2018»

23 Окт. 15:40 2018-10-26T16:12:28+03:00

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В выставочном центре КВЦ «Эукспофорум» завершила свою работу 33-я ежегодная специализированная выставка «Охота и рыболовство 2018 осень». Мероприятие проводилось при поддержке фирма «Совенком» и длилась четыре дня – с 18 по 21 октября.

Свою продукцию на выставке по рыболовной и охотничьей тематике представили 223 фирмы. Это и такие крупные, как: ТД Серебряный ручей, Лодкин Дом, ТД Окунь, «Волжанка МФ Трейд, так и новые рыболовные фирмы. Также расширилась и экспозиция таксидермии, представленная на выставке известными фирмами «Студия Сухарева» и «Студия Павла Глазкова». В этом году к ним присоединилась фирма «Таксидермия В. Наседкина». Большой интерес у посетителей вызвали лодки и катера из композита фирмы ООО «Винета» Ленинградской области.

Были представлены на выставке и всевозможные новинки. Например, фирма «Спорт и отдых» расширила свою экспозицию и продемонстрировала вездеходы, мотобуксировщики, катамаран педальный.

Изюминкой выставки стал стенд новых участников из Беларуси - туристического комплекса «Красный Бор». Воссозданная частичка природы вызывала у посетителей желание сфотографироваться и, конечно же, узнать больше о комплексе, расположенном в сосновом лесу у берега озера Белое-Доброплёсы на севере Республики Беларусь.

- Мы впервые посетили форум «Охота и рыболовство 2018 осень» в Санкт-Петербурге и, надо сказать, что впечатлены масштабами и организацией выставки, - отметил специалист отдела тризма ТК «Красный бор» Петр Ганчаров. - Программа разнообразная и интересная, мы показали возможности нашего туристического комплекса и познакомились с другими участниками выставки.

Программа выставки, была, действительно, насыщенной: мастер-классы по воблерам и блёснам, метанию ножей, показ собак охотничьих пород КОС «Русский ветер», кинопоказ фильмов о животных, викторины для охотников и рыболовов и даже конкурс авторской песни на приз зрительских симпатий с темой «Охота и рыбалка».

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