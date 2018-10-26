Себе дороже: в Петербурге поднимают тарифы за эвакуацию автомобилей

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-26T17:51:57+03:00

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Редкий автомобилист никогда не нарушал правила стоянки на городских улицах. Некоторым счастливчикам это сходило с рук. Остальным же приходилось вызволять свое авто со штрафстоянок. И те, кто хоть раз через это прошел, знают: помимо штрафа, собственно, за нарушение, нужно оплатить еще стоимость эвакуации, а также время, которое машина провела на штрафстоянке.

Тарифы устанавливает Смольный и с 1 января 2019 года они снова подрастут. Напомним, прошлый раз расценки поднимали с 1 января 2018-го, а до этого два года подряд, они были заморожены.

Согласно распоряжению, которое опубликовал комитет по тарифам, базовая стоимость перемещения мотоцикла или легкового автомобиля составит 2 928,23 (было 2 815,61 рубля). За грузовики придется заплатить 17 569,41 рубля (было16 893), за авто с прицепом больше 20 тысяч. Изменится и тариф хранения, но не так глобально: 52 рубля за час - легковушки, 104,45 - грузовики и так далее. Подорожание тут составляет 2-4 рубля.

Прибавка может, кажется и не такой большой. Но, как известно, курочка клюет по зернышку. При этом, если сравнить ее с обычными городскими ценами, когда эвакуируют не за нарушение правил, а если, например, машина сломалась, цена кажется завышенной. Так,

Открываем первый же сайт, предлагающий услуги эвакуации. 1500 рублей за перемещение легковой машины. Это за час работы. Каждый последующий – еще плюс пятьсот рублей. Другой предлагает - 1800. Есть и две тысячи, но это уже считается дорогим удовольствием.

Напомним, с 2017 года в Петербурге отменен принцип «деньги вперед». Раньше, владелец автомобиля не мог забрать машину со штрафстоянки, пока не оплатит эвакуацию. Сейчас же не отдавать транспорт не имеют права. Водитель забирает свою «ласточку», а потом у него есть 31 день, чтобы оплатить или обжаловать постановление.

Кстати, тех, кто честно платит – не так много. Год назад их было чуть больше половины – по официальной статистике Смольного 54 процента. Так что, по мнению экспертов, поднимая тарифы город пытается отчасти уменьшить убытки штрафстоянок, которые являются не городскими, а коммерческими предприятиями. Впрочем, по этой же причине город и не спешит забирать их в свою собственность – слишком велик риск для бюджета.