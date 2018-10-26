Петербуржец нашел под полом своей квартиры рельсы

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-26T17:52:54+03:00

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Ремонт в старинном доме в центре Петербурга начинался рутинно. Но в прошлые выходные хозяева квартиры на первом этаже вскрыли полы и вдруг обнаружили, что много лет жили в пути: под полом скрывались рельсы.

ОСОБНЯК МОРЕПЛАВАТЕЛЯ

– Рельсы находились под всеми перекрытиями, настилами, бревнами, – пишет хозяин квартиры в сети. – Дом не перестраивался с 1891 года, и то меняли тогда только фасад. Поспрашивали у всех соседей с первых этажей – у них такие же. И никто не знает, что это и для чего предназначалось.

Здание на рельсах – дом №89 по Садовой улице, или Дом мореплавателя Лисянского. В 1833-ем Юрий Лисянский, командир шлюпа «Нева» в первой русской кругосветке под началом Крузенштерна, выкупил у купца старый деревянный дом, а затем снес его и построил особняк. Трехэтажное сооружение с дворовыми флигелями возвели по проекту архитектора Макарова в 1834-1835 годах.

Дому уже 185 летФото: Яндекс. Карты

Мореход прожил в особняке до самой смерти в 1837-ом. До конца девятнадцатого века дом менял хозяев, но не менялся сам. А в 1896-ом отставной подполковник Карякин решил переделать фасад. При этом перекрытий работы не коснулись.

Двадцатый век здание пережило без сильных изменений. В 2001-ом дом попал в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Сейчас внутри размещаются тринадцать отдельных квартир и две коммуналки. Памятник числится как «дореволюционная постройка, не прошедшая капремонт».

«РЕЛЬСЫ» С КЛЕЙМОМ

Таинственную находку сделали в одном из бывших флигелей. Одни пользователи сети решили, что дом передвигали по рельсам, как в Москве. Вот только в культурной столице таких прецедентов не было.

Другие предположили, что это основание для печи и дымохода или той же ванны: железки торчат из стены как раз в углу. Третьи посоветовали «срезать и не заморачиваться».

– Но печка находилась примерно в четырех метрах в стороне, и дымоход там же, – отмечает хозяин квартиры. – Ванная тут тоже не могла быть: до появления перегородок в советское время это была большая комната девять на четыре метра.

Здание - бывший особняк с флигелямиФото: pikabu.ru

Архитектор, участник реставрации Эрмитажа Сергей Мишин рассеял мистический флер: это не рельсы.

– Это металлические балки, которые просто похожи на рельсы, но, в отличие от округлых рельсов, они плоские с обеих сторон, – объясняет специалист. – Раньше их часто использовали для перекрытий, ведь тогда они были деревянными. Между балками делались кирпичные или даже дощатые сводики.

Подобные сюрпризы в историческом центре культурной столицы не редкостьФото: pikabu.ru

Самые знаменитые петербургские балки середины девятнадцатого века выпускали на чугунолитейном заводе Франца Сан-Галли. Если квартирные «рельсы» оттуда, то сбоку должно быть клеймо.

– Балки делали по всему основанию пола, и, если их нет, возможно, их убрали в предыдущие ремонты, – добавляет Мишин. – Печи на первых этажах обычно ставили на кирпичи: балки пружинили. Но спиливать без обследования я их не советую: такие «рельсы» могут связывать две противоположные стены.