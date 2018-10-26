Куда сходить в Петербурге в дни школьных каникул: идем в цирк, кино и на выставку роботов

СЕГОДНЯ 19:48 2018-10-26T19:48:30+03:00

Куда сходить в Петербурге в дни школьных каникул с 27 октября по 5 ноября 2018 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2018 году осенние школьные каникулы будут длиться больше недели - с 27 октября по 5 ноября

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Два осенних месяца промелькнули практически незаметно. И вот уже первые в этом учебном году школьные каникулы. «Комсомолка» рассказывает, как их можно провести в Санкт-Петербурге, чтобы не жалеть о зря потерянной времени.

Куда сходить в Петербурге в дни школьных каникул

Винни Пух и все-все-все

Пятачок, Алиса, Питер Пен и Мэри Поппинс. Советские дети полюбили этих героев во многом благодаря таланту Бориса Заходера. В этом году исполняется сто лет со дня рождения поэта и переводчика. В музее Достоевского к этой дате подготовили специальную выставку.

- На выставке узнают, почему Заходер называл свои произведения не переводами, а пересказами, - обещают в музее. – А воссозданный мир «Винни-Пуха» поможет узнать, как изменялись образы героев при переносе из английской культуры в русскую, что лежит в основе заходеровского юмора и как проходила работа с тем, что не поддаётся буквальному переводу.

Кроме того, по выставке обещают водить и интерактивные экскурсии. Например, выяснить, кто такие Посторонним В., Слонопотам, Страшные Буки и Ягуляр, где находится Савешник, Пухова опушка и место Искпидиции.

Приготовили кое-что интересное и для взрослых. Пока дети будут исследовать «Карту Непереводимостей» дремучего леса, родители почитают Гете в переводах Заходера и отдохнут под музыку его любимых композиторов.

Когда: интерактивные экскурсии пройдут 27, 28, 30 октября, а также 1- 4 ноября

Где: Кузнечный пер., 5/2

Начало: 11:30, 13:00, 15:00

Стоимость: 200 рублей – детский билет на программу, 50-150 – взрослый входной. Билеты приобретаются в кассе музея перед занятием. Предварительно нужно записаться по телефону (812) 571-40-31 (с 11:00 до 17:00)

Идем в кино!

Осенние каникулы прекрасная возможность пересмотреть все киноновинки. Сейчас в городских кинотеатрах идет очень много замечательных мультфильмов и фильмов. А в кинотеатрах сети «Формула кино» детям и подросткам каждый день скидка на билеты 20 процентов.

Что смотреть? Выбор велик. Например, очень добрая лента «Смолфут» - о молодом йети, который уверен, что человека не существует. И тем не менее, он однажды с ним сталкивается. Или же мультфильм «Пришельцы в доме» - про подростка, который становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом.

«Монстры на каникулах – 3» понравятся не только поклонникам предыдущих частей, но и тем, кто впервые познакомится с Дракулой и его друзьями. А еще школьникам вместе с родителями будет очень важно посмотреть фильм ««Как прогулять школу с пользой». Мальчика-сироту Поля ждут такие приключения, что станет понятно: вредные советы могут быть очень даже полезными.

Время начала сеансов и стоимость билетов уточняйте на сайте и в кассах кинотеатров.

Когда: с 27 октября по 5 ноября

Где: кинотеатры сети «Формула кино» (ТРК «Академ-Парк», «Балканский», «Галерея», «Гранд Каньон», «Мега-Дыбенко», «Жемчужная плаза», «Заневский каскад», «Лондон-молл», «Меркурий», «Балтийский», «Норд», «Питерлэнд», «Радуга», «Родео Драйв», «Сити-молл»)

Цирковые каникулы

А еще, каникулы – это возможность научиться чему-то новому, вне рамок школьной программы. Вполне возможно, что эти пара недель занятий станут основой для важного этапа в жизни. Так, например, может случиться с теми, кто придет на «цирковые каникулы» от «Упсала-цирка». Такие здесь устраивают уже третий год подряд.

- У нас пройдет две смены «Цирковых каникул» Упсала-Цирка для детей от 7 до 13 и малышей от 4 до 6 лет. – рассказывают организаторы. - В программе: мастер-классы по жонглированию, акробатике и балансу, занятия по актерскому мастерству, изготовление декораций и костюмов, а главное – подготовка и постановка настоящего циркового представления!

Добавим, еще это новые друзья, осмысленные занятия и – что немаловажно в современном мире для подростков – пропаганда здорового образа жизни. А малыши придут на занятия вместе с родителями и это еще больше сплотит семью.

Посмотреть расписание занятий и зарегистрироваться можно на сайте.

Когда: 29 октября – 3 ноября (для детей от 7 до 13 лет), 5-10 ноября (для детей от 4 до 6 лет)

Где: для подростков – Свердловская набережная, 44, «Упсала-Цирк», для малышей – «Мега Дыбенко»

Роботы и аквапарк

Куда обычно идут люди, если плохая погода. Театры, музеи, выставки… торговые центры. И последний случай вовсе не значит, что нужно ходить по магазинам. Например, в «Питерлэнд» можно приходить только чтобы отдыхать. И провести там весь день.

Начать, например, с выставки роботов. Здесь 72 робота, которые умеют копировать эмоции человека, болтать, шутить, жестикулировать. А еще тут дают примерить костюм железного человека, разрешают немного поуправлять роботами и даже выпить кофе, который приготовит один из них.

Потом идем в «Веревочный город.» Семь троллейных тарзанок протяженностью 40 метров. Семь канатных трасс с заданиями и препятствиями. Самая простая трасса ориентирована на посетителей от 4 лет. Самая сложная – на высоте семь метров. Туда пускают от 14 лет и старше.

Ну и, конечно, в аквапарк. Поймать кусочек лета в хмурый осенний день – это очень важно.

Когда: каждый день в каникулы

Где: Приморский проспект, 72, ТРЦ «Питерлэнд»

НЕ ПРОПУСТИ!

27 октября стартует XIV фестиваль «Детские дни в Петербурге». Это масштабный проект, который объединяет в себе десятки музеев и помогает профессионалам обмениваться опытом, а маленьким петербуржцам интересно проводить каникулы.

Игра-путешествие по 20-ти музеям города «12345 – Я ИДУ ИСКАТЬ!» – «визитная карточка» фестиваля. Каждый год 20 музеев разрабатывают для нее серию путеводителей. Посетители исследуют музейные экспозиции, выполняя задания героя-талисмана фестиваля – Льва Понарошку.

- Каждый игровой путеводитель рассчитан на путешественников определенного возраста – от дошкольников до подростков, - рассказывают организаторы. - Но деление по возрастам нестрогое. С помощью взрослого ребенок справится с частью заданий маршрута и на ступень старше, а подросткам часто нравится в шутку выполнять задания для маленьких (как и взрослым!). Путешествуя по музеям, за каждый пройденный маршрут вы получите наклейку – знак того, что маршрут в этом музее пройден. Постепенно диплом покроется наклейками и превратится в Карту Бывалого Путешественника. Её приятно показывать родным и знакомым в качестве важного трофея путешествия.

Путеводитель и карту игры ребенок получает во время фестиваля в подарок при покупке обычного входного билета в музей (ищите информационную стойку фестиваля). Полный список участников на сайте проекта.