С 13 по 16 декабря в Петербурге пройдет Новогодний книжный салон

26 Окт. 14:14 2018-10-29T18:37:54+03:00

На этот раз местом его проведения станет центр дизайна ARTPLAY

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На то, чтобы познакомится с книжными новинками и встретится с известными писателями у петербуржцев и гостей города будет целых три дня. Этого вполне достаточно, чтобы запастись приятными сюрпризами для друзей и близких.

Не случайно, девиз Новогоднего книжного салона - «Книга лучший подарок».

По традиции, самые успешные издательства России представят здесь свои новинки: книги по истории, мемуаристике, детскую литературу, альбомы по искусству и многое другое.

Кроме того, запланированы встречи с известными писателями и автограф-сессии. Своё предварительное согласие на участие в салоне уже дали писатель Евгений Водолазкин и польский кинорежиссёр Кшиштоф Занусси.

Гостей салона ждёт насыщенная культурная программа.

Студенты Российского государственного института сценических искусств представят концертные номера по мотивам известных литературных произведений.

13 декабря, в день открытия, студенты-театралы покажут спектакль «И дольше века длится день», по повести Чингиза Айтматова. А 14 декабря, во второй день работы салона, студенты РГИСИ представят постановку по рассказу Андрея Платонова - «Корова». Также в рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей конкурса «Неизвестный Петербург». Участники конкурса – жители города всех возрастов и профессий, пробующие свои силы в литературном творчестве.

ARTPLAY (Красногвардейская пл. д.3).

Вход свободный.