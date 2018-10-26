2018-10-29T18:37:54+03:00
Досуг

С 13 по 16 декабря в Петербурге пройдет Новогодний книжный салон

На этот раз местом его проведения станет центр дизайна ARTPLAY
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Гостей салона ждёт насыщенная культурная программа.Гостей салона ждёт насыщенная культурная программа.
Изменить размер текста:

На то, чтобы познакомится с книжными новинками и встретится с известными писателями у петербуржцев и гостей города будет целых три дня. Этого вполне достаточно, чтобы запастись приятными сюрпризами для друзей и близких.

Не случайно, девиз Новогоднего книжного салона - «Книга лучший подарок».

По традиции, самые успешные издательства России представят здесь свои новинки: книги по истории, мемуаристике, детскую литературу, альбомы по искусству и многое другое.

Кроме того, запланированы встречи с известными писателями и автограф-сессии. Своё предварительное согласие на участие в салоне уже дали писатель Евгений Водолазкин и польский кинорежиссёр Кшиштоф Занусси.

Гостей салона ждёт насыщенная культурная программа.

Студенты Российского государственного института сценических искусств представят концертные номера по мотивам известных литературных произведений.

13 декабря, в день открытия, студенты-театралы покажут спектакль «И дольше века длится день», по повести Чингиза Айтматова. А 14 декабря, во второй день работы салона, студенты РГИСИ представят постановку по рассказу Андрея Платонова - «Корова». Также в рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей конкурса «Неизвестный Петербург». Участники конкурса – жители города всех возрастов и профессий, пробующие свои силы в литературном творчестве.

ARTPLAY (Красногвардейская пл. д.3).

Вход свободный.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Степан Ледков: «Если у человека тусклые глаза, вряд ли я буду с ним общаться»
В преддверии концерта, который состоится 27 октября в клубе «А2» солист группы «Марсель» в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как создать популярную песню, и что ему нравится в девушках
Новости 24
За прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли 3,5 тонны опасных отходов
В Петербурге арестовали водителя, подозреваемого в смертельной аварии на ЗСД
В Петербурге обрабатывают улицы противогололедной смесью
«Лахта Центр» поставили на кадастровый учет
У Эрмитажа появится официальный гимн
Более 50 полицейских ищут пропавшего в Луге подростка
МЧС: Во второй половине понедельника на Петербург обрушится сильный ветер
На трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург в Ленобласти столкнулись шесть грузовиков
Ярмарка профессий - 2018: Школьники и студенты узнали, как стать успешными на рынке труда
В Петербурге крашеный блондин украл из магазина две коробки бигуди
Сломавшиеся светофоры стали причиной транспортного коллапса в Купчино
В Кронштадте собутыльник мужчина убил друга из-за выпитой водки
Контрольно-счетная палата Петербурга проверит «Горэлектротранс»