«СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «МЕГА Дыбенко»: С детьми все цены детские!
Акция до конца года: Каждому взрослому с ребенком билет по цене детского!
Действие акции: С 25 октября по 31 декабря 2018 года.
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Гостям кинотеатра, пришедшим в кино с детьми, предоставляется скидка 20% на билет. Скидка действует при единовременной покупке двух билетов на один сеанс на одного взрослого и одного ребенка.
Скидка предоставляется детям до 12-ти лет включительно и тинейджерам от 13-ти до 17-ти лет включительно. Скидка действует на фильмы с возрастным ограничением «0+», «6+» на показы в форматах 2D и 3D в обычных залах все дни недели, включая выходные.
Действие акции: С 25 октября по 31 декабря 2018 года.