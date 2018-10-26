«СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «МЕГА Дыбенко»: С детьми все цены детские!

26 Окт. 17:00 2018-10-29T18:42:15+03:00

Действие акции: С 25 октября по 31 декабря 2018 года.

Акция до конца года: Каждому взрослому с ребенком билет по цене детского!

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Гостям кинотеатра, пришедшим в кино с детьми, предоставляется скидка 20% на билет. Скидка действует при единовременной покупке двух билетов на один сеанс на одного взрослого и одного ребенка.

Скидка предоставляется детям до 12-ти лет включительно и тинейджерам от 13-ти до 17-ти лет включительно. Скидка действует на фильмы с возрастным ограничением «0+», «6+» на показы в форматах 2D и 3D в обычных залах все дни недели, включая выходные.

Действие акции: С 25 октября по 31 декабря 2018 года.