2018-10-29T11:42:56+03:00
Общество

От Перми до Омска пешком: Петербуржцы прошли путь Ермака за 35 дней

Они первыми в современной России преодолели дорогу в 1612 километров из Урала в Сибирь
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Петербуржцы Сергей и Константин преодолели пешком "путь Ермака". Фото: личный архив героя публикации.Петербуржцы Сергей и Константин преодолели пешком "путь Ермака". Фото: личный архив героя публикации.
Изменить размер текста:

«ОСОБОЙ ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ»

Тяжелые рюкзаки, стоптанные ноги и 1612 километров позади. Двое молодых смельчаков из Северной столицы – 24-летний Константин Пименов и 27-летний Сергей Захарченко – рискнули пройти пешком от Перми до Омска. На необычное путешествие по следам завоевателя Сибири парни решились, потому что в современной России эту дорогу еще никто не преодолевал.

Узнав, что по пути Ермака собираются сделать туристический пеший маршрут и организаторы уже совершили по нему автопробег, молодые люди вызвались пройти его первыми.

Дневник путешествия длиной в 1612 км молодые люди ежедневно вели в соцсетях. Фото: личный архив героя публикации.

Дневник путешествия длиной в 1612 км молодые люди ежедневно вели в соцсетях. Фото: личный архив героя публикации.

Изначально парни рассчитывали, что дорога займет 48 дней. Однако Пермский край, Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Омскую области они преодолели за 35 суток. Путешественники уверены, что такой путь под силу каждому. Главное – в повседневности побольше ходить.

– Особой подготовки тут не требуется. Поэтому мы просто в течение двух недель перед поездкой ходили ежедневно минимум по 15 километров, – рассказал «КП» Сергей Захарченко.

Парни прошли пешком Пермский край, Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Омскую области за 35 дней. Фото: личный архив героя публикации.

Парни прошли пешком Пермский край, Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Омскую области за 35 дней. Фото: личный архив героя публикации.

За время в дороге петербуржцы встретили с сотню интересных людей и оценили красоты необъятной родины. И еще – ежедневно вели дневник своего путешествия в соцсетях.

– Самым запоминающимся событием для нас обоих стала ночевка в Далматовском Успенском монастыре в Курганской области. Мы провели с монахами целый день. Ели, молились, окунались в купель с водой в четыре градуса, – делится Сергей. – А вот действительно опасным был переход через гору Липовая перед поселком Суксун. Там живет медведь – об этом нас предупредили местные жители. Когда я вышел на высотку, я действительно обнаружил в грязи много свежих медвежьих следов. По совету местных я шумел, чтобы предупредить животное о своем появлении, и тем самым дать ему возможность уйти.

– Еще запомнились виды на Исетском каньоне и окутанный легендами камень «Ермак», – добавляет Константин.

Обеды на кострах - особая романтика путешествия. Фото: личный архив героя публикации.

Обеды на кострах - особая романтика путешествия. Фото: личный архив героя публикации.

СПАЛИ В КЛУБАХ, ЕЛИ КОНСЕРВЫ

Каждый день путники проходили от тридцати до девяноста километров. На ночлег останавливались в заранее продуманных точках.

– В основном ночевали в сельских домах культуры или клубах. Еще у местных жителей, вызвавшихся нас приютить. Несколько раз в гостиницах. И пять раз во время больших переходов в палатке, – говорят ребята. – Люди, которых мы встречали, реагировали очень позитивно, расспрашивали обо всем, предлагали помощь, питание, кров. С некоторыми мы подолгу беседовали, им было действительно интересно то, чем мы занимаемся. А еще очень порадовали своей вежливостью детишки в деревнях и селах, которые просто здоровались с нами.

Конечно, в походных условиях и еда была соответствующая – здорово выручали консервы.

– Перед выходом закупались в магазине на два-три приема пищи и выдвигались в путь, – рассказывает Сергей. – Вообще все траты выходили в 300-500 рублей на человека в сутки.

По следам Сергея и Константина могут отправиться в пеший путь и другие смельчаки.

По следам Сергея и Константина могут отправиться в пеший путь и другие смельчаки.

На вопрос, что же ощутили, когда огромный путь оказался позади, Константин отвечает:

– Это было спокойствие. Эмоции пришли лишь через несколько дней. Когда смотришь на цифру 1612 километров, понимаешь, насколько это большое расстояние.

Весной ребята собираются в путешествие по Португалии. После – к переходу по Тропе Франков – известной дороге в Европе через Англию, Францию, Швейцарию и Италию. И мечтают испытать себя на Аппалачской тропе в Америке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Пять главных вопросов о том, как получить качественную и своевременную медпомощь по полису ОМС в 2018 и в 2019 году
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие эксперты рассказали о правах, новых возможностях пациентов в системе ОМС и дали советы, как воспользоваться такими гарантиями на практике
Хочу к маме в Италию: школьник судится с отцом-бизнесменом, чтобы уехать из России
Новосибирский восьмиклассник пишет чиновникам письма, в которых отрекается от строгого родителя. Папа мальчика уверен, что сына настраивают против него бывшая жена и теща [видео]
Новости 24
Сломавшиеся светофоры стали причиной транспортного коллапса в Купчино
В Кронштадте собутыльник мужчина убил друга из-за выпитой водки
Контрольно-счетная палата Петербурга проверит «Горэлектротранс»
Под Петербургом восьмиклассница выпала с восьмого этажа и разбилась насмерть
В Петербурге с утра снег, но других осадков в понедельник, 29 октября, не будет
В Петербурге студент залез на крест у церкви и хотел его сжечь
В Петербурге вандалы разбирают один из фортов Кронштадта
Хоккейные матчи на арене «Санкт-Петербург» пройдут при закрытой крыше
В Петербурге электрички до Белоострова ходили с задержкой из-за упавшего на состав дерева
Тренер СКА о победе над «Слованом»: В такой олдскульной атмосфере играл лет 15 назад
МЧС предупредило петербуржцев о гололеде на дорогах
В Петербурге врачей не пускали в детский сад к травмированному ребенку
Петербургские врачи помогли родить женщине с опухолью мозга
Задержан подозреваемый в ДТП с 8 погибшими за ЗСД
У Спаса на Крови человек упал в канал Грибоедова
Во Всеволожске по подозрению в убийстве женщины задержан ее бывший коллега
Фонд друзей балтийской нерпы показал, как Крошик радуется первому снегу в Петербурге
Пулково предложили назвать именем Шнура
Преступник в маске унес из салона сотовой связи двадцать мобильников
К расследованию смертельной аварии на ЗСД подключилась прокуратура
В Петербурге ловят енота
В Петербурге из собора украли икону
В Петербурге – первый снег