От Перми до Омска пешком: Петербуржцы прошли путь Ермака за 35 дней

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-29T11:42:56+03:00

Они первыми в современной России преодолели дорогу в 1612 километров из Урала в Сибирь

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«ОСОБОЙ ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ»

Тяжелые рюкзаки, стоптанные ноги и 1612 километров позади. Двое молодых смельчаков из Северной столицы – 24-летний Константин Пименов и 27-летний Сергей Захарченко – рискнули пройти пешком от Перми до Омска. На необычное путешествие по следам завоевателя Сибири парни решились, потому что в современной России эту дорогу еще никто не преодолевал.

Узнав, что по пути Ермака собираются сделать туристический пеший маршрут и организаторы уже совершили по нему автопробег, молодые люди вызвались пройти его первыми.

Дневник путешествия длиной в 1612 км молодые люди ежедневно вели в соцсетях. Фото: личный архив героя публикации.

Изначально парни рассчитывали, что дорога займет 48 дней. Однако Пермский край, Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Омскую области они преодолели за 35 суток. Путешественники уверены, что такой путь под силу каждому. Главное – в повседневности побольше ходить.

– Особой подготовки тут не требуется. Поэтому мы просто в течение двух недель перед поездкой ходили ежедневно минимум по 15 километров, – рассказал «КП» Сергей Захарченко.

Парни прошли пешком Пермский край, Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Омскую области за 35 дней. Фото: личный архив героя публикации.

За время в дороге петербуржцы встретили с сотню интересных людей и оценили красоты необъятной родины. И еще – ежедневно вели дневник своего путешествия в соцсетях.

– Самым запоминающимся событием для нас обоих стала ночевка в Далматовском Успенском монастыре в Курганской области. Мы провели с монахами целый день. Ели, молились, окунались в купель с водой в четыре градуса, – делится Сергей. – А вот действительно опасным был переход через гору Липовая перед поселком Суксун. Там живет медведь – об этом нас предупредили местные жители. Когда я вышел на высотку, я действительно обнаружил в грязи много свежих медвежьих следов. По совету местных я шумел, чтобы предупредить животное о своем появлении, и тем самым дать ему возможность уйти.

– Еще запомнились виды на Исетском каньоне и окутанный легендами камень «Ермак», – добавляет Константин.

Обеды на кострах - особая романтика путешествия. Фото: личный архив героя публикации.

СПАЛИ В КЛУБАХ, ЕЛИ КОНСЕРВЫ

Каждый день путники проходили от тридцати до девяноста километров. На ночлег останавливались в заранее продуманных точках.

– В основном ночевали в сельских домах культуры или клубах. Еще у местных жителей, вызвавшихся нас приютить. Несколько раз в гостиницах. И пять раз во время больших переходов в палатке, – говорят ребята. – Люди, которых мы встречали, реагировали очень позитивно, расспрашивали обо всем, предлагали помощь, питание, кров. С некоторыми мы подолгу беседовали, им было действительно интересно то, чем мы занимаемся. А еще очень порадовали своей вежливостью детишки в деревнях и селах, которые просто здоровались с нами.

Конечно, в походных условиях и еда была соответствующая – здорово выручали консервы.

– Перед выходом закупались в магазине на два-три приема пищи и выдвигались в путь, – рассказывает Сергей. – Вообще все траты выходили в 300-500 рублей на человека в сутки.

По следам Сергея и Константина могут отправиться в пеший путь и другие смельчаки.

На вопрос, что же ощутили, когда огромный путь оказался позади, Константин отвечает:

– Это было спокойствие. Эмоции пришли лишь через несколько дней. Когда смотришь на цифру 1612 километров, понимаешь, насколько это большое расстояние.

Весной ребята собираются в путешествие по Португалии. После – к переходу по Тропе Франков – известной дороге в Европе через Англию, Францию, Швейцарию и Италию. И мечтают испытать себя на Аппалачской тропе в Америке.