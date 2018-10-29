Ипотека дорожает. Как сэкономить при покупке

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-29T13:54:47+03:00

По прогнозам экспертов, ипотечные ставки будут расти в течение года-двух. Так что, если в планах есть покупка квартиры в кредит, с этим лучше не тянуть

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В сентябре Центробанк повысил ключевую ставку из-за риска ускорения инфляции и падения курса рубля на фоне ожидания жестких санкций. Вслед за этим вырос и процент по ипотеке. Например, «Сбербанк», увеличил ставки по кредитам на квартиры в новостройках и рефинансированию на 0,4%, а на готовое жилье - на 0,6. Пока это незначительно, но за ним традиционно потянутся остальные участники рынка.

Эксперты не исключают, что в дальнейшем ключевая ставка продолжит расти, а значит будет дорожать и ипотека. На сколько вырастут проценты и как долго продлится этот рост? Скорее всего, ипотечные ставки поднимутся в среднем до 10% и достаточно долгое время будут оставаться на этом уровне. Пойти вниз они смогут лишь в том случае, если спрос на ипотеку будет сокращаться, но пока что об этом говорить не приходится. Ведь это, по сути, единственный способ для большинства россиян купить жилье.

Поэтому людям, которые планируют брать ипотечный заем, эксперты рекомендуют не тянуть с реализацией планов. Тем более, сейчас можно успеть «запрыгнуть в последний вагон» и воспользоваться совместными программами застройщиков и банков, которые снижают долговую нагрузку. Так, например, Компания Л1 совместно с банком «Возрождение» запустила программу кредитования под 5,5% годовых. Она распространяется на ряд однокомнатных квартир в сданных корпусах жилого комплекса «Лондон Парк», который расположен в Выборгском районе Петербурга на проспекте Просвещения.

Въехать в новую квартиру можно сразу же после заключения ипотечного договора. А специальная ставка (она действует в течение года) позволит существенно сэкономить на ежемесячных платежах. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита, в том числе и за счет материнского капитала.

Рассчитывать на кредит на специальных условиях могут люди в возрасте от 21 года до 70 лет, имеющие стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев. Для получения средств на покупку жилья необходимо предоставить полный пакет документов и внести первый взнос в размере не менее 10% стоимости квартиры. Сумма кредита может составлять от 300 тысяч до 30 миллионов рублей. Ипотека предоставляется на срок от 3 до 30 лет.