Прокуратура Петербурга потребовала завести дело о выброшенных из окна кошках

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-29T15:02:01+03:00

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Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала завести уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Надзорное ведомство усмотрело нарушение сроков реагирования на факт правонарушения, которое произошло в Петербурге еще в начале октября.

- При наличии состава преступления уголовное дело длительное время не возбуждалось, - сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ведомство не только заставило следователей завести дело, но и пообещало следить за его расследованием.

Напомним, что сам инцидент произошел еще 10 октября. Жители одного из домов на Старо-Петергофском проспекте заметили, как из окна шестого этажа неизвестные люди выбрасывают кошек. Прибывшая к месту ЧП полиция установила, что в одной из квартир произошла ссора. Бытовой конфликт между соседями по коммуналке перерос в бурное выяснение отношений, а внизу шокированные прохожие пытались ловить животных.

Три кошки погибли сразу, еще четыре скончались в клиниках, а другие получили тяжелые травмы. Всего пострадали 13 питомцев. Позднее стало известно, что 42-летняя мать со своим взрослым сыном ополчились на пенсионерку, державшую в комнате полтора десятка кошек. Когда очередной спор дошел до точки кипения, животные полетели в окно.

При этом сама 70-летняя петербурженка говорит, что у нее в комнате жили только три кошки, а остальных соседи принесли ради массовости жестокого «шоу». Впрочем, принадлежность животных - это отдельный вопрос, а сейчас активисты занимаются лечением выживших питомцев старушки. Ситуацию в интервью «КП-Петербург» рассказала куратор группы помощи выброшенным кошкам Ирина Назырова.

Та самая владелица несчастных кошек.Фото: СОЦСЕТИ

- В живых остались шестеро. Трое из них уже здоровы и ищут новых хозяев, еще две кошки требуют постоянного лечения, а самый тяжелый – с переломом челюсти – маленький котенок, которого мы кормим из пипетки, - сообщила общественница.

Но это не единственная проблема - за лечение животных скопился огромный долг - более 300 тысяч рублей, который предстоит погасить. Кроме уголовного наказания, которого зоозащитники будут добиваться для мужчины, швырявшего кошек в окно, они намерены подать и гражданский иск, чтобы потребовать компенсацию, дабы оплатить услуги ветеринаров.

Впрочем, на особый результат активисты не рассчитывают. Агрессивные жители коммуналки официально не работают, а у женщины вдобавок есть еще и несовершеннолетний ребенок, к слову, тоже ставший свидетелем жестокого поведения родных.