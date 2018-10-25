Воспитать патриотов: В Ленобласти формируют новый подход к работе с молодежью

25 Окт. 10:00 2018-10-29T14:43:45+03:00

Поправки в закон помогут в том числе подготовиться к 75-й годовщине Великой Отечественной войны. О патриотическом воспитании молодежи в среду, 24 октября, говорили депутаты областного собрания.

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«Цель поправок - установить единый организационный и управленческий подход к патриотическому воспитанию в Ленобласти, - сказано в пояснительной записке к документу. - Он позволит создать комплексную систему патриотического воспитания, в том числе и для исполнения «майских» указов президента (речь идет, в частности, об указе, касающемся празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. - Прим. автора)».

Часть изменений, которые предлагают парламентарии, касается полномочий органов власти. Другие поправки определяют участие общественных организаций и волонтеров в воспитании патриотов. Но основным новшеством авторы документа называют принципиально другой организационный подход к самому воспитанию. Который, по их мнению, «может стать моделью для других регионов России и использоваться на федеральном уровне».

В основу нового подхода положили стратегическое планирование, проектное управление и цифровую информационную платформу. Кроме того, хотят создать специальный уполномоченный орган - межотраслевой проектный комитет, а также межотраслевой проектный офис. Для Ленобласти, где проектному управлению уделяют большое значение, это шаг в верном направлении.

- Возможно, для многих наш законопроект покажется инновационным, но так можно думать, только исходя из тех соображений, что в других регионах к развитию патриотического воспитания таких подходов пока нет, - объяснил один из авторов проекта депутат Вадим Малык.

Как пояснил парламентарий, на новом цифровом информационном портале будет собрана вся информация о патриотическом воспитании в Ленинградской области. Кроме того, закон урегулирует четкое взаимодействие всех участников процесса.

- Включая ответственность за направление, а также, что не маловажно, финансирование патриотического воспитания, - подчеркивает Малык. - В том числе из внебюджетных источников, а также грантов федеральных органов власти.