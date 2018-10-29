Баба Яга не против: Сказочные персонажи – лучшие гости на детском празднике

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-29T15:33:25+03:00

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Каждый родитель хочет сделать самый лучший праздник для своих детей. Да и любой ребенок мечтает, чтобы на торжество в честь него пришли любимые персонажи из мультиков и сказок. В этом может помочь агентство по организации праздников «под ключ» HappyKids! В их арсенале более 30 героев, начиная от черепашек-ниндзя и заканчивая Бабой – Ягой, с которой можно даже полетать на метле!

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Помимо известных всем детям героев, HappyKids всегда могут порадовать зрителей яркими и познавательными программами на разную тематику. Это и шоу мыльных пузырей и научные перфомансы.

HappyKids не только создает шоу, но и помогает в его подготовке. Здесь всегда можно заказать сладкие угощения, воздушные шарики, фотографа и даже аппарат со сладкой ватой.

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Что же остается взрослым? Про них агентство тоже не забыло и всегда готово взяться за проведение незабываемой свадьбы, красочного юбилея или выпускного.

А самое приятное – Happykids выезжает на любые площадки в Санкт-Петеребурге и Ленобласти.

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