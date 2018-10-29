Репетиция зимы: Как Петербург пережил первый снег

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-29T16:04:25+03:00

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Первый снег стремительно обрушился на Петербург в прошедшие выходные. Впрочем, это не стало для горожан большим сюрпризом. То, что рекордно теплый октябрь закончится похолоданием и снежинками, синоптики предупреждали заранее. И настойчиво рекомендовали «переобуться» автомобилистам.

Сделать это, конечно, заранее успели не все. Поэтому на некоторых сервисах Северной столицы в субботу и воскресенье скопились очереди. Вместе с этим, объявления об услуге шиномонтажа со скоростью света распространяются и на сервисах бесплатных объявлений. Так, предложениями пестрят сайты «Авито» и «Юла». Предприниматели заманивают клиентов сезонными акциями: вместе с «переобувкой» предлагают пройти в подарок и диагностику авто.

К счастью, первый снег не увеличили количество ДТП. А День жестянщика в Петербурге, можно сказать, не состоялся.

– Несмотря на изменение погодных условий обстановка на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области спокойная, число заявок о дорожно-транспортных происшествиях не превышает среднесуточные показатели, – отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Гололед уже застал врасплох и спешащих в понедельник утром на работу петербуржцев. По прогнозам синоптиков, задержаться скользкие улицы могут во вторник и среду: две ближайшие ночи ожидаются минусовые температуры. Правда, холод не будет сильным – от -1 до -3 градусов.

Кстати, дорожники города отработали прошедшую неделю по зимнему распорядку. И уже использовали более 1700 кубометров противогололедного материала.

ollkurn Ещё немного зарисовок на тему первый снег и первый лёд#первыйснег#питер#октябрь

– Дорожники следят за температурой и при похолодании обрабатывают опасные участки дорог слабосолевым раствором. Раствор препятствует образованию гололедной пленки, при этом он более экологичен: солевая нагрузка по сравнению с использованием чистой соли меньше в 5 раз, – рассказали в Комитете по благоустройству.

На этом первое испытание Петербурга снегом подошло к концу. Уже во вторник никаких осадков не ожидается. А в среду пригодится зонт – утром и днем над городом пройдут дожди. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября температура воздуха в Петербурге составит от +1 до +3 градусов. А в среду, 31 октября, - от +3 до +5 градусов.

Последние октябрьские выходные были лишь репетицией зимы, уверена и начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Наталья Мироничева:

– То, что мы сейчас наблюдаем, это не окончательное наступление зимы. Это просто сигнал: уже скоро. В начале ноября ожидается температура порядка +5..+7 градусов днем. Для этого периода это довольно тепло.

el.dimo Зима совсем скоро

Когда наступит настоящая зима, синоптикам еще предстоит определить. Но в первой половине ноября сильных морозов ждать не придется.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Медведь Потапыч из Центра реабилитации диких животных «Велес» в Ленобласти уже начал готовиться к зиме. Как только деревню Рапполово накрыло первым снегом, грозный зверь по-хозяйски начал обустраивать свое жилище. Забавным видео поделились в Сети сотрудники «Велеса». За десять минут Потапыч управился с огромной горой соломы, которая лежала у входа в его домик: часть затащил внутрь, а частью плотно заложил вход.