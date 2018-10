Журналисты из 35 стран приедут на Международный форум «Диалог культур 2018»

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-29T16:14:32+03:00

В эпоху современных медиа невозможно уследить за появлением все новых и новых форматов подачи материала. Во всей этой интерактивности можно легко потеряться или за чем-то не успеть. Что делать, если хочется быть в тренде и стирать границы между странами и нациями?

На этот и другие вопросы можно найти ответы на международном медиа-форуме «Диалог культур - 2018», который будет проходить в Санкт-Петербурге с 7 по 9 ноября.

На три дня Эрмитаж станет площадкой столкновения культур 35 стран, которые будут делиться опытом работы в сфере медиа друг с другом и попробуют создать совместные проекты. Так почему же стоит пойти на форум и стать частью огромного интернационального диалога?

Рыжие в городе, мемы и египетские скелеты в шкафу

Программа форума «Диалог культур - 2018» оказалась настолько обширной, что в ней можно встретить даже самые неожиданные и смелые проекты.

Одной из самых интересных стала «Стена мемов», которую подготовил автор проекта Upload/Download Даниэл Майрит. Он призывает всех нас посмотреть на шуточки из интернета, как на новый пласт современной культуры.

Помимо стены мемов, которая впоследствии станет фотозоной для всех желающих, фестиваль изобилует занимательными фотопроектами.

Например, рыжий шотландский фотограф-документалист однажды взглянул на себя в зеркало и понял, что его цвет волос подобен отличительной черте отдельной нации и создал фотопроект «Рыжие» о том, как связаны рыжие люди по всему миру.

Вместе с «рыжими» соседствует не менее интересный и более того, смелый проект Роджера Аниса. Египетский журналист подготовил для форума фотопроект «Шкаф, наполненный мечтами». В нем он расскажет об угнетенных египтянках и их скелетах в шкафу, а точнее о вещах, которые они никогда не смогут надеть из-за общественного осуждения.

Франк Херфорт - немецкий фотограф, тоже не остался от своих коллег в стороне. Он правда не замерз в Хабаровске, да ещё и создал фотопроект, посвященный его жителям. Фотографии Херфорта это попытка показать новое видение на российскую глубинку.

Мэтры журналистики на расстоянии вытянутой руки

На «Диалог культур» съедется огромное количество известных журналистов не только из России, но и из других стран. Участникам удастся послушать и пообщаться с такими мэтрами, как Алексей Венедиктов - главный редактор «Эха Москвы» , Владимир Сунгоркин – главный редактор газеты «Комсомольская правда», Михаил Гусман - первый заместитель генерального директора информационного агентства России «ТАСС», телеведущий Владимир Соловьев и многие другие.

Среди представителей иностранных СМИ будут венгерский репортер Берталан Адам Егри, Тансу Пискин из независимого турецкого издания Bianet, ранее упомянутый шотландец Киран Доддс, известный своими публикациями в ряде таких главных изданий запада и Европы, как The New York Times, The Wall Street Journal и BBC Wildlife magazine.

По словам руководителя пресс-центра «Диалога культур» Наталии Подлыжняк, целью форума является обмен опытом между отечественными журналистами и их коллегами из других стран – «Возможности, которые получат журналисты на форуме – это шанс выйти за пределы своей страны, начать сотрудничать с иностранными редакциями и показать им объективную картину жизни у нас в России». Именно с этим и связано такое огромное количество ярких и выдающихся участников.

На протяжении всего форума журналисты будут снимать что-то новое для своих проектов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Впоследствии всё это должно перерасти в полноценные сюжеты о нашей стране для иностранных СМИ.

Регистрация на форум всё еще продолжается. Организаторы не перестают искать людей заинтересованных в актуальных проблемах современных медиа и приглашают к «диалогу» всех желающих. Ну, а если идти на форум лень, то всегда можно посмотреть онлайн-трансляции со всех мероприятий, чтобы всегда быть в курсе новых открытий и трендов.

Ксения Буравова