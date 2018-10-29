Беглов поручил вернуть петербуржцам набережные

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-29T18:16:48+03:00

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«БЕЗОБРАЗИЯ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

Из пыльных кабинетов Смольного – на свежий воздух. В минувшие выходные необычное рабочее совещание для своих коллег провел врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Городских чиновников новоиспеченный глава города пригласил на экскурсию по акватории Невы. Однако приятной эту прогулку на теплоходе назвать сложно. Говорить пришлось о проблемах и слабых местах.

Стартовали чиновники от Смольнинской набережной. Оттуда добрались до стадиона на Крестовском, проехав мимо Лахта-центра. По мнению градоначальника, этот маршрут считается туристическим. Гости Северной столицы должны видеть красивый и аккуратный город. В реальности дела обстоят иначе. Многие здания, которые выходят на Неву, находятся в удручающем состоянии.

Такой вид сложно назвать презентабельным. Фото:gov.spb.ru.

- Такого безобразия, как мы сейчас видим, быть не должно. Маршрут, по которому мы идем, можно считать туристическим – из 18 века мы попадаем в 21. Нева – визитная карточка нашего города, - сказал Беглов.

Подчиненным он поручил привести в порядок объекты, портящие презентабельный вид Петербурга. Беглов отметил, что дело не только в эстетике, но и в безопасности горожан. Градоначальник потребовал в течение недели составить график уборки проинспектированных набережных.

- Нельзя забывать и об экологии. Мы пьем невскую воду. Поэтому на набережных необходимо навести порядок, убрать мусор, провести берегоукрепление, - заявил Беглов.

«ДОЛЖНЫ ПОДВИНУТЬСЯ»

Еще одно больное место горожан – заставленные и застроенные пешеходные зоны вдоль рек. На пути у петербуржцев встречаются будки, заборы и другие препятствия, которые мешают приятной и спокойной прогулке.

- В городе должно быть единое пространство вдоль набережных. Необходимо обеспечить свободный доступ к берегам Невы для пешеходов, спортсменов и велосипедистов. Проработать эти вопросы с собственниками и арендаторами территорий. Все набережные рек и каналов в Петербурге принадлежат горожанам, а остальные должны подвинуться, - заявил Александр Беглов.

По мнению активистов из организации «Красивый Петербург», чиновникам следует обратить внимание не только на центральную часть города, но и на спальные районы. Там набережные больше напоминают помойку.

- Например, в Красносельском районе проживают сотни тысяч людей. Но пространство у воды никак не организовано. Мусор, камни, убитые пляжи. То же касается Приморского района. Например, парк 300-летия летом похож на рыночную площадь. Он не вмещает всех желающих, - поделился с «Комсомольской правдой» лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. - Территория у воды привлекательна для людей. В прошлом году на Южной дороге Крестовского острова организовали шикарное общественное пространство. Там горожане могут заниматься спортом, отдыхать, дети – играться. Именно так следует развивать территории вдоль рек и каналов.