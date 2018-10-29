Смертельная авария на ЗСД: был ли перевозчик, курсирующий в Финляндию, официально зарегистрирован

СЕГОДНЯ 20:20 2018-10-29T21:00:47+03:00

Тем временем, водителя грузовика, устроившего аварию с 8 жертвами, взяли под арест на два месяца [видео]

Изменить размер текста: A A

Погибшие в смертельной аварии на ЗСД пассажиры микроавтобуса ехали из Финляндии. Водитель Анатолий Лурье более десяти лет вместе с женой занимался перевозкой туристов. Супруги основали небольшую туристическую компанию «Лювил-тур» и предоставляли клиентам однодневные туры до Лаппеенранты и обратно. Такие услуги в Петербурге пользуются огромной популярностью. Ведь за сутки жители Северной столицы могут за небольшую плату съездить за покупками в Европу и вернуться обратно. Но авария на ЗСД показала, что такие туры далеко не безопасны. «Комсомолка» решила разобраться, как действует этот рынок в Северной столице.

В Интернете по запросу «однодневный тур на автобусе в Финляндию» можно найти десятки компаний и перевозчиков. У многих из них нет даже своего сайта. Но каждый убеждает, что именно с ним вы получите комфортную поездку. Чаще всего люди выбирают первую попавшуюся фирму. Но так, как выяснилось, вполне можно нарваться на обычного частного водителя.

Расследование аварии занимается МВД РФ Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- Лично у нас не было зарегистрировано ИП, - рассказал «КП в Петербурге» частный перевозчик Максим. - В основном в этом бизнесе никто не регистрируется. Но это при условии, что ты возишь не более восьми человек. Все, что выше по численности, регистрируются как турфирмы и получают официальное разрешение на перевозку.

Тем не менее даже с незарегистрированных перевозчиков требуют страховку на пассажиров. Для водителей эта процедура обязательна.

Авария на ЗСД с восемью погибшими .

- Если говорить о Финляндии, то для ввоза пассажиров нужна «зеленая карта» - это страховка для выезда за границу, - поясняет Максим, - которую можно приобрести на пятнадцать дней за две-три тысячи рублей. Ее оформлением занимаются водители. Такая страховка автоматически распространяется на всех пассажиров. Без нее в Финляндию не пускают. Но проблем с этим не возникает, ведь ее можно оформить прямо на границе.

Правда, такая страховка распространяется на ЧП, которые произошли исключительно за пределами России. Что касается поездки внутри страны, то для водителей обязательно ОСАГО, которое тоже распространяется на всех пассажиров. Всего же в Петербурге более ста перевозчиков. Конкуренция на этом рынке очень высокая.

Микроавтобус после столкновения загорелся Фото: ДТП и ЧП Петербурга

К слову, компания супругов Лурье, как выяснилось, была официально зарегистрирована. - У нас индивидуальное предпринимательство, все на законном основании, все официально зарегистрировано, - пояснили «КП» в компании. - Лицензия на занятие туризмом есть и, естественно, на перевозки. Пассажиры застрахованы.

Как же тогда выбрать более-менее безопасного перевозчика? По словам экспертов, нужно обращать внимание на то, насколько большая фирма, предоставляющая услуги. Она должна быть официально зарегистрирована и иметь страховку на всех пассажиров. Также вы вправе поинтересоваться, какое время фирма работает на рынке и как зарекомендовала себя.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Предполагаемого виновника смертельного ДТП арестовали

Суд арестовал одного из водителей грузовиков, попавших в аварию с микроавтобусом, где находились пассажиры, возвращавшиеся из Финляндии. Шофера «скании», который стукнул тягач «ивеко» перед тем, как тот вылетел на встречку и врезался в машину Анатолия Лурье, взяли под стражу на два месяца.

- Ряпшас управлял исправным автомобилем «скания» в светлое время суток на сухой трассе, - пояснили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Водитель ехал со скоростью 80 километров в час. Эта скорость не обеспечила ему возможность

достаточного контроля за движением, также он не выдержал необходимую дистанцию до движущегося впереди «ивеко».

Водитель свою вину признал частично, заявив в суде: «Из меня сейчас делают убийцу. Но я не такой».

Читайте также:

ДТП со сгоревшим микроавтобусом под Петербургом: Невеста погибшего пассажира отговаривала его от этой поездки в Финляндию

Жених отправился в поездку, чтобы продлить визу и уехать позже в путешествие с возлюбленной (подробности)

В Петербурге микроавтобус загорелся после ДТП с грузовиком

В аварии погибли восемь человек (подробности)

Полиция возбудила уголовное дело после аварии двух грузовиков и микроавтобуса, где погибли 8 человек

Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии (подробности)

Очевидцы ДТП в Петербурге, где погибли 8 человек: Водитель грузовика перед столкновением начал вилять, будто уснул

Предварительно, загоревшийся микроавтобус ехал из Финляндии. МВД РФвозбудило уголовное дело (подробности)