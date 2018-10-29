2018-10-29T20:38:44+03:00
Происшествия

Топ-менеджера компании, работавшей с МВД и ФСБ, убили из-за 20 тысяч рублей

Преступник надеялся похитить миллионы, но украденный сейф оказался почти пустым
Роман ЛЯЛИН
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Экс-сотрудника фирмы подозревают в убийстве бывшей начальницыЭкс-сотрудника фирмы подозревают в убийстве бывшей начальницыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Тело 39-летнего топ-менеджера крупной петербургской фирмы Натальи Вахрушевой нашли в лесу Ленинградской области рядом со служебным автомобилем BMW. Женщина была избита и задушена. Силовики насторожились, ведь компания, в которой Вахрушева работала финансовым директором, занималась поставками радиооборудования и видеонаблюдения для структур МВД и ФСБ. Когда началась проверка, сразу же выяснилось, что в день убийства из служебного кабинета топ-менеджера пропал сейф с деньгами.

«НАШИ КЛИЕНТЫ - ФСБ»

Пропажа Натальи вызвала в Петербурге большой переполох. В последний раз финансового директора видели на работе 25 октября, когда она уезжала домой на корпоративной иномарке. Именно благодаря этой машине коллеги убитой смогли оперативно отследить ее местонахождение. После этого они обратились к силовикам за помощью.

Полицейские сразу стали рассматривать все версии убийства и предположили, что киллера могли прельщать не только миллионы в сейфе, но и служебная документация поставок продукции спецслужбам. Кровавую расправу над Натальей связали с работой и ее родственники.

Наталью нашли убитой коллеги Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталью нашли убитой коллегиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Наташу убили, - заверила корреспондентов «Комсомолки» сестра погибшей Светлана. - Я думаю, у силовиков уже есть подозреваемый. Причиной расправы стала именно работа, а не личные отношения. Наталья была замечательным и светлым человеком.

«ПОПАЛ В ОБЪЕКТИВЫ КАМЕР»

Правоохранители первым делом принялись просматривать записи с камер наблюдения, установленных в компании, где работала женщина. И тут вся история с профессиональным киллером и рухнула. Сотрудники фирмы узнали в преступнике своего бывшего коллегу 35-летнего Евгения. Раньше он работал у них водителем.

В последнее время мужчина жил в другом регионе, а в Петербурге у него остались бывшая жена и маленький сын. К ним-то он и приехал в гости, но так как денег с собой у него практически не было, он решился на отчаянный шаг. Вспомнив о своей бывшей работе и сейфе, в котором, как он думал, хранятся миллионы, Евгений выстроил план и отправился к бывшей начальнице. Сев к Наталье в машину, он задушил ее и забрал ключи от офиса. Именно тот момент, когда преступник вытаскивал сейф из компании, попал на запись камеры видеонаблюдения.

Мужчину задержали по подозрению в убийстве Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мужчину задержали по подозрению в убийствеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Оперативники задержали убийцу при попытке скрыться в другой регион, - рассказывают следователи.

Поначалу Евгений пытался запутать силовиков, однако у правоохранителей уже было видео. Оставался главный вопрос: где сейф? Оказалось, что

подозреваемый выбросил его, после того как вскрыл. Внутри чемоданчика находилось всего-то порядка 20 тысяч рублей.

Сейчас горе-киллеру грозит до 15 лет колонии.

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