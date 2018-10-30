В Петербурге наградили малыша, родившегося в метрополитене

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-30T14:20:54+03:00

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Малышу, рожденному в петербургском метро, недавно исполнился месяц. Однако, несмотря на возраст, маленький Олежка уже получил свою первую награду. Он стал обладателем медали «Родившемуся в петербургском метро». Почетный знак отличия младенцу вручили начальник метрополитена Владимир Гарюгин и детский Уполномоченный Светлана Агапитова.

Малышу, который родился в метро Петербурга, вручили памятный знак.Но самое главное сейчас для мальчуга семья, которой у него нет. Мама отказалась от него прямо в роддоме

- Случай, произошедший в метрополитене, уникальный. Поэтому мы издали специальную памятную медаль и удостоверение под номером «1», - отметил Владимир Гарюгин, вручая красный бархатный футляр представителям малыша.

Почетная медаль и удостоверение. Фото: сайт уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

На большой блестящей медали изображен Дворцовый мост и выгравирована дата: 23 сентября 2018 года. Именно в этот день платформа станции «Технологический институт» временно превратилась в палату родильного дома. Около двух часов дня там на свет появился очаровательный мальчуган.

К сожалению, рождение под землей – не единственное испытание, с которым столкнулся первенец. Родители от Олега отказались. После того, как новорожденного выписали из больницы, он попал в Дом ребенка № 3. Сотрудники окружили ребенка заботой. Однако они надеются, что главная награда Олега – любовь любящих родителей – еще впереди.

- Судьба его, конечно, зависит от родителей. Мы надеемся, что он продолжит традицию и в дальнейшем станет метрополитеновцем. Дай бог ему счастливой и хорошей судьбы, - сказал главный врач Дома ребенка Дмитрий Пеньков.

Владимир Гарюгин отметил, что они будут рады видеть Олега в ряду своих коллег и продолжат следить за судьбой мальчугана. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка, информация о маленьком «метрополитеновце» уже размещена в Региональном банке данных.

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