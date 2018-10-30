Творог и батоны - для медвежат, веники - для лосей: Центр «Велес» объявил о сборе гостинцев для подопечных
В карантинном центре диких животных «Велес» под Петербургом живут десятки зверей и птиц. Среди них собаки, кошки, медведи, енотики, лоси, олени и даже аист. Несмотря на то, что «Велес» -
единственный центр реабилитации диких животных в России, существует он исключительно за счет неравнодушных людей.
- Большинство животных попадают в наш центр искалеченными по вине человека, - рассказывают сотрудники «Велеса». - Те же, кто оказался у нас будучи малышами и абсолютно здоровыми, после выкармливания отпускаются на волю - в дикую природу.
Но всем, кто живет в «Велес», ежедневно необходим не только хороший уход (с этим, к счастью, работники справляются с помощью волонтеров), но и питание.
- Практически все, кто навещает питомцев в «Велесе», приезжают с гостинцами, за что им огромное спасибо, - обратились к петербуржцам сотрудники. - Но есть вещи, которые необходимы нашим подопечным в первую очередь. По некоторым продуктам у нас критическая ситуация - запасов не осталось!
Какие продукты и корма в первую очередь необходимы «Велесу»:
- Фрукты и ягоды: яблоки (не кислые и не гнилые), груши, виноград, бананы, ягоды (в том числе замороженные);
- Козье молоко не пастеризованное для детенышей косули и лосенку Светозару;
- Творог (в основном для медвежат и псовых);
- Батоны белые свежие (для медведей);
- Куриные субпродукты (желудки, сердца, шеи);
- Целиковые куры;
- Говядина на кости, грудинка или край, толстый или тонкий, козлятина, баранина, крольчатина, конина (для львицы Эльзы, 5 кг мяса в день);
- Сухофрукты: финики, курага, сушеные бананы (медведям, финики - в основном Потапычу), сушеный шиповник;
- Молоко коровье длительного хранения (в пакетах);
- Греча (для медведей);
- Детское пюре мясное (кроме марки "Каждый день", т.к. содержит соль (для ежей, ворона, аистов, псовых);
- Корм для кроликов;
- Веники (банные) /большие ветки деревьев (береза, осина, клен, ольха, дуб, рябина, ива, козья ива; если будете срезать сами, большая просьба - не у дорог);
- Секаторы;
- Лекарство Регидрон;
- Лейкопластырь рулонный на тканевой основе (ширина 2 см);
- Золетил-100 (ветеринария);
Детеныш косули по кличке Борей.
Что еще всегда нужно «Велесу»:
- Жидкий корм для кошек и собак;
- Сухой корм для кошек от 1 до 6 лет (Hills);
- Замороженные кормовые крысы/мыши. Для кого: хищ. птицы, лисы;
- Замороженные кормовые лягушки (аистам);
- Зофобасы (для скворца);
- Заменитель кошачьего молока;
- Мотыль;
- Ветки и ягоды черноплодной рябины, малины и рябины, ветки и плоды шиповника;
- Белый мох ягель (для северных оленей);
- Осиновая кора (для лосей);
- Одноразовые пеленки (40x60, 60x60, 60x90 и 90X90);
- Бумажные салфетки (в рулонах);
- Замки навесные всепогодные;
- Тачки для строительных/садовых работ. Грузоподъемность от 65 кг;
- Сумамед порошок для суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл (медицина);
- Вазелиновое масло (медицина);
- Лейкопластырь рулонный на тканевой основе (ширина 2 см) (медицина);
- Дротаверин / но-шпа (инъекционные) (медицина);
- Проволока серкляжная для остеосинтеза (пластичная , не сталистая);
- Спицы Киршнера (разного диаметра) (медицина);
- Катетеры (желтые) (медицина);
- Зонд желудочный резиновый для КРС (ветеринария);
- Фронтлайн (спрей) (ветеринария).
#Родники Ленобласти в центре реабилитации диких животных Велес .
ВАЖНО!
В связи с тем, что никто из животных Велеса не ест цитрусовые, помидоры, редис, огурцы, репчатый лук и черный хлеб, просьба не привозить эти продукты.
Адрес «Велеса»: деревня Рапполово, Овражная ул., 11, Ленинградская область
Время работы: в будни и выходные с 13-00 до 17-00;
Как добраться:
1. На автомобиле:
- По КАДу через развязку Мега-Парнас. От развязки по направлению на п.Скотное/Приозерск/Сосново (от города). На развязке в Скотном - направо на Токсово, далее до п.Рапполово. В Рапполово - через весь поселок до последнего "т-образного" перекрестка, повернуть направо перед автобусной остановкой на ул. Овражную. Далее по ул.Овражной 200-300 м вдоль серого забора до отворотки направо, к большим желтым воротам. Это - вход в "Велес".
- По Токсовскому шоссе. От развязки КАД на Токсово или от выезда на Токсовское шоссе с пр.Руставелли доехать до Токсово. В Токсово на первом перекрёстке налево (по указателю на п.Скотное). Через ж/д переезд выехать из Токсово и ехать прямо до п.Рапполово. На въезде в Рапполово сразу налево на ул. Овражная (ориентир - автобусная остановка на встречном направлении). Далее по ул.Овражной 200-300 м вдоль серого забора до отворотки направо, к большим желтым воротам. Это - вход в "Велес".
2. Общественным транспортом
- СПб - Токсово. Можно доехать на маршрутке (№205 от м."Проспект Просвещения", м."Гражданский Проспект", м."Девяткино" или №674 от м. "Парнас" ) или электричке (от Финляндского вокзала (ст.м. Площадь Ленина) либо на ст.м. Девяткино).
- Токсово-Рапполово (на автобусе №491 до Рапполово.