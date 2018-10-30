Творог и батоны - для медвежат, веники - для лосей: Центр «Велес» объявил о сборе гостинцев для подопечных

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-30T15:04:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В карантинном центре диких животных «Велес» под Петербургом живут десятки зверей и птиц. Среди них собаки, кошки, медведи, енотики, лоси, олени и даже аист. Несмотря на то, что «Велес» -

единственный центр реабилитации диких животных в России, существует он исключительно за счет неравнодушных людей.

- Большинство животных попадают в наш центр искалеченными по вине человека, - рассказывают сотрудники «Велеса». - Те же, кто оказался у нас будучи малышами и абсолютно здоровыми, после выкармливания отпускаются на волю - в дикую природу.

Но всем, кто живет в «Велес», ежедневно необходим не только хороший уход (с этим, к счастью, работники справляются с помощью волонтеров), но и питание.

- Практически все, кто навещает питомцев в «Велесе», приезжают с гостинцами, за что им огромное спасибо, - обратились к петербуржцам сотрудники. - Но есть вещи, которые необходимы нашим подопечным в первую очередь. По некоторым продуктам у нас критическая ситуация - запасов не осталось!

Какие продукты и корма в первую очередь необходимы «Велесу»:

- Фрукты и ягоды: яблоки (не кислые и не гнилые), груши, виноград, бананы, ягоды (в том числе замороженные);

- Козье молоко не пастеризованное для детенышей косули и лосенку Светозару;

- Творог (в основном для медвежат и псовых);

- Батоны белые свежие (для медведей);

- Куриные субпродукты (желудки, сердца, шеи);

- Целиковые куры;

- Говядина на кости, грудинка или край, толстый или тонкий, козлятина, баранина, крольчатина, конина (для львицы Эльзы, 5 кг мяса в день);

- Сухофрукты: финики, курага, сушеные бананы (медведям, финики - в основном Потапычу), сушеный шиповник;

- Молоко коровье длительного хранения (в пакетах);

- Греча (для медведей);

- Детское пюре мясное (кроме марки "Каждый день", т.к. содержит соль (для ежей, ворона, аистов, псовых);

- Корм для кроликов;

- Веники (банные) /большие ветки деревьев (береза, осина, клен, ольха, дуб, рябина, ива, козья ива; если будете срезать сами, большая просьба - не у дорог);

- Секаторы;

- Лекарство Регидрон;

- Лейкопластырь рулонный на тканевой основе (ширина 2 см);

- Золетил-100 (ветеринария);

Детеныш косули по кличке Борей.

Что еще всегда нужно «Велесу»:

- Жидкий корм для кошек и собак;

- Сухой корм для кошек от 1 до 6 лет (Hills);

- Замороженные кормовые крысы/мыши. Для кого: хищ. птицы, лисы;

- Замороженные кормовые лягушки (аистам);

- Зофобасы (для скворца);

- Заменитель кошачьего молока;

- Мотыль;

- Ветки и ягоды черноплодной рябины, малины и рябины, ветки и плоды шиповника;

- Белый мох ягель (для северных оленей);

- Осиновая кора (для лосей);

- Одноразовые пеленки (40x60, 60x60, 60x90 и 90X90);

- Бумажные салфетки (в рулонах);

- Замки навесные всепогодные;

- Тачки для строительных/садовых работ. Грузоподъемность от 65 кг;

- Сумамед порошок для суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл (медицина);

- Вазелиновое масло (медицина);

- Лейкопластырь рулонный на тканевой основе (ширина 2 см) (медицина);

- Дротаверин / но-шпа (инъекционные) (медицина);

- Проволока серкляжная для остеосинтеза (пластичная , не сталистая);

- Спицы Киршнера (разного диаметра) (медицина);

- Катетеры (желтые) (медицина);

- Зонд желудочный резиновый для КРС (ветеринария);

- Фронтлайн (спрей) (ветеринария).

#Родники Ленобласти в центре реабилитации диких животных Велес .

ВАЖНО!

В связи с тем, что никто из животных Велеса не ест цитрусовые, помидоры, редис, огурцы, репчатый лук и черный хлеб, просьба не привозить эти продукты.

Адрес «Велеса»: деревня Рапполово, Овражная ул., 11, Ленинградская область

Время работы: в будни и выходные с 13-00 до 17-00;

Как добраться:

1. На автомобиле:

- По КАДу через развязку Мега-Парнас. От развязки по направлению на п.Скотное/Приозерск/Сосново (от города). На развязке в Скотном - направо на Токсово, далее до п.Рапполово. В Рапполово - через весь поселок до последнего "т-образного" перекрестка, повернуть направо перед автобусной остановкой на ул. Овражную. Далее по ул.Овражной 200-300 м вдоль серого забора до отворотки направо, к большим желтым воротам. Это - вход в "Велес".

- По Токсовскому шоссе. От развязки КАД на Токсово или от выезда на Токсовское шоссе с пр.Руставелли доехать до Токсово. В Токсово на первом перекрёстке налево (по указателю на п.Скотное). Через ж/д переезд выехать из Токсово и ехать прямо до п.Рапполово. На въезде в Рапполово сразу налево на ул. Овражная (ориентир - автобусная остановка на встречном направлении). Далее по ул.Овражной 200-300 м вдоль серого забора до отворотки направо, к большим желтым воротам. Это - вход в "Велес".

2. Общественным транспортом

- СПб - Токсово. Можно доехать на маршрутке (№205 от м."Проспект Просвещения", м."Гражданский Проспект", м."Девяткино" или №674 от м. "Парнас" ) или электричке (от Финляндского вокзала (ст.м. Площадь Ленина) либо на ст.м. Девяткино).

- Токсово-Рапполово (на автобусе №491 до Рапполово.