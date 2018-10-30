2018-10-30T17:27:55+03:00
Досуг

Более 30 соглашений о сотрудничестве будет подписано на Деловой площадке Культурного форума

Среди подписантов – 15 зарубежных стран и культурные учреждения Китая, Японии, Италии, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы
Степан СТЕПАНОВ
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Ежегодный форум в Санкт-Петербурге доказывает свою репутацию одного из крупнейших культурных саммитов в мире.Ежегодный форум в Санкт-Петербурге доказывает свою репутацию одного из крупнейших культурных саммитов в мире.
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С 15 по 17 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в седьмой раз пройдет Санкт-Петербургский международный культурный форум. Традиционно Деловая площадка форума в Российском этнографическом музее станет центром притяжения ведущих специалистов в области культуры, представителей государственной власти, бизнесменов, а также глав международных и национальных специализированных организаций, объединений и союзов. Важное место в программе Деловой площадки форума займут официальные церемонии подписания соглашений о сотрудничестве в сфере культуры. В этом году будет оформлено более 30 документов о совместной деятельности российских и зарубежных театров, музеев, библиотек, учебных заведений.

В этом году на Деловой площадке будет заключено большое количество международных соглашений. Среди подписантов – 15 зарубежных стран и культурные учреждения Китая, Японии, Италии, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы. Российские регионы также планируют усилить сотрудничество в сфере искусства кинематографии, образования, театральной и музейной деятельности.

Соглашения, заключаемые на Деловой площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума, направлены на развитие международного вектора сотрудничества и на стратегическое партнерство между российскими регионами.

- Ежегодный форум в Санкт-Петербурге доказывает свою репутацию одного из крупнейших культурных саммитов в мире, - отметила куратор Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума Кристина Трубинова. - С каждым годом программа мероприятий на Деловой площадке увеличивается, однако церемониям подписания мы всегда уделяем отдельное внимание. Многие из них проходят в присутствии Министра культуры Российской Федерации, что подтверждает статус и важность подписываемых соглашений. Уверена, что в этом году северная столица России вновь даст старт множеству долгосрочных партнерств и положит фундамент реализации совместных региональных и международных инициатив.

Так, Музей Победы заключит на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума соглашения с семью российскими регионами, а также с зарубежными музеями: Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной Войны, Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой», Национальным военно-патриотическим центром Вооруженных сил Республики Казахстан и Государственным музеем Вооруженных сил Республики Узбекистан.

Российский государственный институт сценических искусств подпишет соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья и Академией музыки, театра и изобразительных искусств республики Молдова.

Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве будет заключено между Российской государственной библиотекой, Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им.М.И.Рудомино, Саксонской земельной библиотекой – Государственной университетской библиотекой в Дрездене и Государственной библиотекой в Берлине – Прусское культурное наследие.

Серьезное внимание общественности привлекает долгожданное соглашение о копродукции между киностудией «Союзмультфильм» и французской Cyber Group Studios. В сфере кинематографа также будет заключен ряд важных международных документов: соглашения о сотрудничестве Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения с французским Университетом Париж-1 Пантеон Сорбонна, китайским Хайнаньским Педагогическим Университетом и Международной кинотелевизионной компанией «Фэнье Глобал», а также финским Университетом прикладных наук Иоэнсуу. Еще одно соглашение СПбГИКиТ заключит с японской корпорацией Canon.

На Деловой площадке будут заключены соглашения и в цирковой сфере. ФКП «Росгосцирк» планирует сотрудничать с Японской цирковой академией, цирком «Циркус Трапиз» (Дания), китайской Акробатической ассоциацией г.Учао, а также с Донецким государственным цирком «Космос» и Гомельским государственным цирком (Беларусь).

В рамках Деловой площадки запланирована серия подписаний соглашений о сотрудничестве между Международным культурным проектом «Русские сезоны» и культурными учреждениями Германии. Напомним, торжественная церемония открытия сезонов состоится 7 января в Берлине.

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