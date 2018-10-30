2018-10-30T17:09:34+03:00
Общество

Родом из детства: лучшие дворовые игры Ленинграда и Санкт-Петербурга

От «Колдунчиков» до «Поющего камня». 14 развлечений, которые точно отвлекут вашего ребенка от гаджетов
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Дворы в новостройках Петербурга все больше напоминают парки развлечений. А дальше, похоже, будет только круче. Фото freepik.com.Дворы в новостройках Петербурга все больше напоминают парки развлечений. А дальше, похоже, будет только круче. Фото freepik.com.
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- Сашка, выходи!

- Не могу, меня мама наказала!

- Теть Лен, отпустите Сашку! Нам без него людей в команду не хватает!

Дворы нашего детства - это не те яркие комплексы, которые есть у детей сейчас. Одна песочница, пара качелей или горка - все остальное делала фантазия. И ведь работала она прекрасно. Обычный двор-колодец мог в течение двух часов последовательно превратиться в пиратский бриг, поле боя или даже в космический корабль. А сколько игр мы знали! Увы, сегодня правила многих любимых в детстве забав понемногу выветрились из памяти. А ведь как было бы здорово передать их следующим поколениям петербуржцев.

Что ж, мы нашли выход. И вспомнили лучшие петербургские дворовые игры на все времена - с правилами и подробностями! А заодно узнали, как придумывают подвижные и познавательные развлечения для детей 21 веке.

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