В Петербурге за ближайшие 20 лет построят «десятки станций метро»

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-30T13:03:41+03:00

Об этом на заседании в Смольном заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры

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Строительство метро – одна из самых резонансных и больных тем для Петербурга. Здесь, как и в футболе, любой горожанин знает, что надо делать. И если игра «Зенита» влияет только на настроение болельщиков, то от наличия станций подземки напрямую зависит качество жизни петербуржцев. Александр Беглов уже пообещал вплотную заняться метро, а сегодня о планах по строительству поведал и глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города.

- До 2023 года в Приморском районе введут в строй продолжение Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Туристской» и «Шуваловского проспекта», - приводит слова Сергея Харлакшина пресс-служба администрации Приморского района.

Естественно, что этими станциями планы КРТИ не ограничиваются. Пусть с задержкой, но в 2019 году наконец сдастся Фрунзенский радиус – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». До 2025 года построят участок Красносельско-Калининской линии от «Обводного канала» до «Казаковской» и продолжение «оранжевой» ветки от «Театральной» до «Морского фасада».

Всего до 2043 года, по словам Сергея Харлакшина введут «десятки» станций подземки в разных районах Северной столицы. Но все, как известно, будет упираться в деньги.

О намерении выбить средства на метро у Москвы сразу после своего назначения говорил и Александр Беглов, а пока врио губернатора отметил, что метрополитен в Петербурге «развивается нехорошо».