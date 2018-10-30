Депутаты Петербурга встали на защиту зеленых насаждений города от застройки

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-30T14:20:14+03:00

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Для многих петербуржцев нехватка зеленых зон в городе – больной вопрос. Стоит только вспомнить, как уже год горожане борются против застройки парка Интернационалистов. Или скандал, который назрел вокруг возможного появления нового корпуса музея Достоевского на месте единственного сквера в Кузнечном переулке. Помочь городу не потерять зелень решили депутаты петербургского ЗакСобрания.

Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров внесли на рассмотрение законопроект, который призывает защитить парки, сады, скверы, аллеи и газоны от застройки. Парламентарии предлагают разрешить сокращать зеленые насаждения города (то есть уменьшать их границы и выделять под как-либо объекты инвесторов) не чаще одного раза за три года. Дело в том, что сегодня по закону это можно делать ежегодно. И природные ландшафты растущего города уменьшаются на глазах.

– Для инвесторов проще строить посреди парка, вокруг которого уже существует вся необходимая инфраструктура, и не тратиться на дополнительное благоустройство. Но, как нам кажется, город должен в первую очередь заниматься развитием пустых, заброшенных, депрессивных территорий и отдавать под строительство именно такие участки, а не лишать петербуржцев последних зеленых пятен в плотной городской застройке, – отметила депутат Надежда Тихонова.

Парламентарии считают, что и уполномоченные органы, и инвесторы будут более рационально подходить к выбору мест под строительство. Ведь чтобы дождаться исключения городского сквера из перечня зеленых насаждений общего пользования, придется ждать три года.

Авторы инициативы рассчитывают на то, что ее рассмотрят и примут в течение нескольких месяцев.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Красимир ВРАНСКИ, руководитель общественного движения «Красивый Петербург»:

- Все территории, где растут деревья и кусты, необходимо защитить законом. И ввести полный мораторий на их застройку. Никакие спортивные центры и никакие соцобъекты делать там не нужно. Для них необходимо выделять другие места. Например, из фонда старого жилья, которое можно сносить и строить на его месте новые здания. А парки и скверы трогать не нужно – только увеличивать. Но инвесторы все равно часто находят лазейки. Бывает так, что им дается какая-то территория, например, под спортивный объект, а по факту там оказывается 17-этажный дом. И сейчас в городе есть два проблемных объекта, где под видом оздоровительного центра строятся жилые дома.