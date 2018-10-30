Прогноз погоды на ноябрь в Петербурге: Синоптики обещают аномальную погоду

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-30T17:43:18+03:00

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Октябрь в Петербурге удивил жителей города. Погода только и делала, что била рекорды. Так, 15 числа столбик термометра добрался до отметки 19,1 градуса. Этот день оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Северной столице. Предыдущий рекорд принадлежал 15 октября 1889 года. Тогда на улице было 17,2 градусов.

- Еще один рекорд был побит 18 октября – 17 градусов. Предыдущий рекорд составлял 15,2 градуса и держался с 18 октября 1918 года, то есть ровно сто лет, - делятся специалисты.

Кажется, останавливаться небесная канцелярия не собирается. По ожиданиям синоптиков, ноябрь продолжит радовать горожан. По словам начальника сектора долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева, жителей Северной столицы ждет сухая и солнечная погода. Совсем нехарактерная для этого времени года.

- Резких похолоданий не прогнозируется. В первой половине месяца будет преобладать переменная облачность, периодические осадки и высокая для этого времени года температура, - рассказывает Наталья Мироничева.

Потепление придет в Петербург в четверг. Согласно прогнозу, уже днем столбик термометра поднимется до +9 градусов, в субботу – до +11. Временами пройдут осадки. Морозы ударят в Северной столице после 20 ноября. Жителям города придется окончательно переодеться в зимние пуховики и ботинки. Температура упадет до -7 градусов днем и –15 – ночью.