Школьники Санкт-Петербурга написали более 300 «Полезных советов непослушным пассажирам»
Октябрьская железная дорога при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга провела детский литературный конкурс «Полезные советы непослушным пассажирам». Его целями было воспитание культуры личной безопасности у детей и подростков, изучение правил поведения на железной дороге и развитие творческих способностей подрастающего поколения.
В поэтическом состязании приняли участие школьники от 7 до 17 лет. В конкурсный комитет поступило более 300 стихотворений. Наибольшее количество стихов прислали ученики младших классов. Многие произведения малышей написаны в соавторстве с родителями или бабушками и дедушками. Организаторы конкурса отметили, что все работы юных поэтов, говорят о наличии знании правил поведения на железной дороге, а самое главное, о понимании последствий их несоблюдения.
В состав конкурсной комиссии вошли руководители Октябрьской дороги и представители Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Жюри оценивали соответствие заданному стилю и теме конкурса. По итогам конкурса победителями были признаны.
В номинации 7-10 лет:
Фомушкина Ксения – 1 место
"Ожидая электричку на платформе поутру,
Подойди поближе к краю, как услышишь ты «Ту-ту-у-у».
Подними повыше руку, чтоб увидел машинист,
И тогда он непременно распахнёт своё окно,
Чтобы, высунув ладошку, громко хлопнуть пятерню".
Шамков Богдан – 2 место;
Волков Арсений – 3 место.
В номинации 11-14 лет:
Ковалева Арина – 1 место
"Дети! Если на вокзале/Очутились невзначай,
Вы идите по платформе,Заступая за черту!
Если поезд быстрокрылый / Вам дорогу преградит,
Погрозите ему пальцем – Пусть не ездит больше тут!"
Яковлев Алексей – 2 место;
Истомина Валерия – 3 место.
В номинации 15-17 лет:
Маркевич Сергей – 1 место
"Мы решили дать советы/Нерадивым пассажирам,
Что встречаются по жизни/С чрезвычайной частотой.
Им инструкция поможет/Поскорее сделать глупость,
Сотворить смертельный номер/С нереальной красотой.
Если ты стоишь близ рельсов,/Смотришь видео в "Ютьюбе",
Звонкий смех от умной шутки/Заглушает крики птиц,
Приближенья не заметишь/Скоростного ты состава.
Ты забыл, что он не папа/Поезд жёсткий. Не простит..."
Деревянко Олег – 2 место;
Зверев Дмитрий – 3 место.