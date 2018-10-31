2018-10-31T18:31:57+03:00
Конкурсы от РЖД

Школьники Санкт-Петербурга написали более 300 «Полезных советов непослушным пассажирам»

Конкурс состоялся в рамках работы по предупреждению непроизводственного травматизма среди несовершеннолетних на транспортной инфраструктуре магистрали
Степан СТЕПАНОВ
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Октябрьская железная дорога при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга провела детский литературный конкурс «Полезные советы непослушным пассажирам». Его целями было воспитание культуры личной безопасности у детей и подростков, изучение правил поведения на железной дороге и развитие творческих способностей подрастающего поколения.

В поэтическом состязании приняли участие школьники от 7 до 17 лет. В конкурсный комитет поступило более 300 стихотворений. Наибольшее количество стихов прислали ученики младших классов. Многие произведения малышей написаны в соавторстве с родителями или бабушками и дедушками. Организаторы конкурса отметили, что все работы юных поэтов, говорят о наличии знании правил поведения на железной дороге, а самое главное, о понимании последствий их несоблюдения.

В состав конкурсной комиссии вошли руководители Октябрьской дороги и представители Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Жюри оценивали соответствие заданному стилю и теме конкурса. По итогам конкурса победителями были признаны.

В номинации 7-10 лет:

Фомушкина Ксения – 1 место

"Ожидая электричку на платформе поутру,

Подойди поближе к краю, как услышишь ты «Ту-ту-у-у».

Подними повыше руку, чтоб увидел машинист,

И тогда он непременно распахнёт своё окно,

Чтобы, высунув ладошку, громко хлопнуть пятерню".

Шамков Богдан – 2 место;

Волков Арсений – 3 место.

В номинации 11-14 лет:

Ковалева Арина – 1 место

"Дети! Если на вокзале/Очутились невзначай,

Вы идите по платформе,Заступая за черту!

Если поезд быстрокрылый / Вам дорогу преградит,

Погрозите ему пальцем – Пусть не ездит больше тут!"

Яковлев Алексей – 2 место;

Истомина Валерия – 3 место.

В номинации 15-17 лет:

Маркевич Сергей – 1 место

"Мы решили дать советы/Нерадивым пассажирам,

Что встречаются по жизни/С чрезвычайной частотой.

Им инструкция поможет/Поскорее сделать глупость,

Сотворить смертельный номер/С нереальной красотой.

Если ты стоишь близ рельсов,/Смотришь видео в "Ютьюбе",

Звонкий смех от умной шутки/Заглушает крики птиц,

Приближенья не заметишь/Скоростного ты состава.

Ты забыл, что он не папа/Поезд жёсткий. Не простит..."

Деревянко Олег – 2 место;

Зверев Дмитрий – 3 место.

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