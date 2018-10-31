7 ноября – революционный день в истории «Нетривиальных игр с Александром Друзем»

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-31T11:41:33+03:00

Именно в этот день состоится предпоследняя в году игра Nontrivial Club из авторской серии «Россия в мире»

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В среду, 7 ноября 2018 года, определятся лидеры «Нетривиальных игр с Александром Друзем», которые в финале сразятся за главный приз - миллион рублей. Игра пройдет на одной из самых нетривиальных площадок Санкт-Петербурга – в Будда Баре, а ее темой станет Китай.

В разные эпохи страну называли: Поднебесная, или Тянь Ся, «пуп Земли» - Чжун Го или срединная империя, и, наконец, страна фарфора - China. Эта цивилизация когда-то поразила весь мир и продолжает удивлять. Мироощущение и система ценностей китайцев разительно отличаются от европейской и делают эту нацию неслыханно эффективной и невероятно загадочной. Возможно, вскоре Китай снова станет «пупом Земли» и затмит своими трудами достижения респектабельной и самодовольной Европы.

7 ноября - революционный день не только в мировой истории, но и в истории игр 2018 года. Команды, занимающие высокие позиции в рейтинге, сделают в этот вечер решающий рывок и встанут на свои места, а мы узнаем в лицо тех, кто будет сражаться за миллион в финале, в декабре 2018.

Миллион для команды-победителя вновь, как и в прошлом году, предоставил меценат и друг клуба Роман Василенко. А ведущими, как всегда, будут Александр Друзь и Андрей Максимков.

Среди постоянных игроков клуба: Борис Смолкин, Ирина Мазуркевич, Аркадий Коваль, Сергей Прохоров, Артур Ваха, Лариса Луста, Сергей Полотовский и многие другие знаменитые петербуржцы.

Теперь все, кто готов играть и думать, тоже могут стать членами Nontrivial Club или просто гостями нетривиальных мероприятий.

Что: Нетривиальная игра с Александром Друзем.

Где: Будда Бар. Санкт-Петербург, Синопская наб., 78.

Когда: 7 ноября 2018 в 19.00.

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