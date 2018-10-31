В зоопарке Санкт-Петербурга появились новые обитатели
Осень – пора сюрпризов и не только погодных. Ленинградский зоопарк пополнился новыми обитателями и приглашает горожан познакомиться с прибывшими на берега Невы экзотическими животными.
- Мартышки бразза, большой индийский калао, патагонский заяц мара и эдипов тамарин - вот список пополнения прибывшего в Северную столицу, - сообщает пресс-служба зоопарка.
Животных собирали, как говорится, с миру по нитке – двое новичков имели российскую «прописку» а еще два – заграничные жители.
Мартышки бразза появились в клетках Ленинградского зоопарка в самом начале октября. Сейчас мохнатые приматы, переехавшие из Ижевска, уже прошли карантин и готовы радовать посетителей своими ужимками и прыжками. Характер у мартышек спокойный и дружелюбный, а питаются они, как и должно обезьянам, фруктами и овощами. Особенно любят салат Айсберг.
Калао. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Другим, и самым ярким приобретением, стал большой индийский калао. Красивая птица не может не привлекать внимания. В природе калао насекомоядные, но не отказываются и от фруктов. В Петербурге оказалась особь с характером исследователя, правда ее любопытство ограничивается угощением из рук служителей.
Мара. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Третьим в списке идет патагонский заяц, или мара. Этот коренной житель Южной Америки прибыл на берега Невы из Нижнего Новгорода. Существо, похожее на небольшую косулю, большую часть времени проводит в раздумьях и за едой.
Тамарин. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Последним в Северную столицу прибыла самка эдипова тамарина. Невеста из Чехии составит пару петербуржцу Карлу, который до этого томился от одиночества. Но сейчас у «мышек» все хорошо.
Ленинградский зоопарк приглашает всех любителей животных прийти и полюбоваться на новых мохнатых и пернатых жителей Петербурга. Им будет приятно.