В зоопарке Санкт-Петербурга появились новые обитатели

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-31T14:38:23+03:00

Калао, мара, тамарин и бразза уже готовы встретиться с любителями живой природы

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Осень – пора сюрпризов и не только погодных. Ленинградский зоопарк пополнился новыми обитателями и приглашает горожан познакомиться с прибывшими на берега Невы экзотическими животными.

- Мартышки бразза, большой индийский калао, патагонский заяц мара и эдипов тамарин - вот список пополнения прибывшего в Северную столицу, - сообщает пресс-служба зоопарка.

Животных собирали, как говорится, с миру по нитке – двое новичков имели российскую «прописку» а еще два – заграничные жители.

Мартышки бразза появились в клетках Ленинградского зоопарка в самом начале октября. Сейчас мохнатые приматы, переехавшие из Ижевска, уже прошли карантин и готовы радовать посетителей своими ужимками и прыжками. Характер у мартышек спокойный и дружелюбный, а питаются они, как и должно обезьянам, фруктами и овощами. Особенно любят салат Айсберг.

Калао. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Другим, и самым ярким приобретением, стал большой индийский калао. Красивая птица не может не привлекать внимания. В природе калао насекомоядные, но не отказываются и от фруктов. В Петербурге оказалась особь с характером исследователя, правда ее любопытство ограничивается угощением из рук служителей.

Мара. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Третьим в списке идет патагонский заяц, или мара. Этот коренной житель Южной Америки прибыл на берега Невы из Нижнего Новгорода. Существо, похожее на небольшую косулю, большую часть времени проводит в раздумьях и за едой.

Тамарин. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Последним в Северную столицу прибыла самка эдипова тамарина. Невеста из Чехии составит пару петербуржцу Карлу, который до этого томился от одиночества. Но сейчас у «мышек» все хорошо.

Ленинградский зоопарк приглашает всех любителей животных прийти и полюбоваться на новых мохнатых и пернатых жителей Петербурга. Им будет приятно.