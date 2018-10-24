2018-10-31T14:40:19+03:00
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Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

Примула Первая Красавица жёлтая, Гвоздика Пиковая Дама
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Примула Первая Красавица жёлтая, Гвоздика Пиковая ДамаПримула Первая Красавица жёлтая, Гвоздика Пиковая Дама
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Примула Первая Красавица жёлтая

Примула – многолетнее растение, которое можно посеять под зиму. Первая Красавица - один из красивейших видов примулы. Коротко-корневищное растение с плотными, кожистыми, серо-зелеными листьями, свернутыми в виде раковины вокруг цветоноса. Цветонос до 20 см высотой. Зонтиковидное соцветие из 5-20 крупных, бархатистых цветков, со слабым ароматом. Окраска цветков желтая с глазком. Цветет в мае-июне в течение 40 дней. Прекрасно подойдёт для альпийской горки. Хорошо сочетается с нарциссами, мускари, сциллами.

Гвоздика Пиковая Дама

Гвоздика, как и Примула, относится к цветам, которые можно посеять под зиму. Незаменима как срезочная культура. Однолетнее растение, высотой 50 см. Роскошная расцветка и великолепный аромат, дополняются большим количеством густомахровых соцветий до 7 см в диаметре. Цветение обильно и продолжительно до самых холодов. Используют для посадки в высокий бордюр, в смешанные цветники, в основном на срезку. В воде соцветия стоят не меньше недели.

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