«Насморк, слезы, кашель»: В деревне Проба задыхаются от фенола

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-31T19:04:38+03:00

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Жители деревни Проба и соседнего коттеджного поселка во Всеволожском районе страдают уже полтора года. Насморк, слезы, кашель, головные боли уже вошли для них в привычный ритм жизни. Виной всему – загрязненный воздух. И судя по характерному запаху, это фенол, утверждают местные жители.

В десяти километрах от Всеволожска расположено производство материалов для мебели. Именно из его трубы появляется едкий дым, который отравляет воздух. Жителей Пробы и коттеджного поселка Новая Проба уже давно сплотили попытки борьбы за чистый воздух. Правда, первая победа за полтора года случилась только сейчас: специалисты подтвердили загрязнение воздуха. Хотя делать пробы выезжали по обращению страдальцев неоднократно.

– Самая большая проблема была – поймать эти выхлопы. Почему-то они происходят не в обычное время работы предприятия. Труба там дымит либо в выходные, либо в нерабочее время. Когда эта труба работает – тогда вонь нас и накрывает, – рассказала «КП-Петербург» местная жительница Татьяна Ильясова. – Когда специалисты приезжали делать проверки в свое рабочее время до этого, загрязнений не находили.

После того как из трубы завода появляется дым, у местных жителей начинается аллергия.

В инициативной группе тех, кто пытается как-то решить ситуацию, больше 10 человек. Они бегают по инстанциям и администрациям, пишут обращения. Последний раз «отрава» накрывала населенные пункты как раз на прошедших выходных. Рассказывая о бедах своего поселка, Татьяна действительно кашляет.

– Это все недели на две. У меня лично аллергический ринит сразу, как начинает пахнуть, насморк, кашель, глаза слезятся. Жалобы по здоровью есть у многих. Было дело, что девочке «скорую» вызывали даже, – говорит Татьяна Ильясова.

Неприятный запах периодически долетает и до соседних поселков Рахья и Углово. Поэтому под угрозой здоровье нескольких тысяч людей.

– Мой дом от завода в полутора километрах. И просто невозможно дышать. А до начала нашего коттеджного поселка где-то 300 метров. Вообще ближайшая постройка к производству – дача в садоводстве – в двадцати метрах. И около пяти километров с одной стороны до Углово, с другой – до Рахьи, с ветром доходит и до них, – объясняет местная жительница.

Теперь, когда дело сдвинулось с мертвой точки, во Всеволожском районе надеются, что когда-нибудь можно будет дышать полной грудью.

– Нам настолько все это надоело, что если бы завод закрыли, мы бы обо всем забыли. Но если там сделают нормальную очистку, и нам ничего не будет мешать, мы перестанем этим дышать, то ради бога пусть работает. У нас хищного интереса никакого нет, только чистый воздух, – добавляет Татьяна.

КОНКРЕТНО

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области сделал исследование проб воздуха на территории деревни Проба. Специалисты выявили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. И теперь рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении завода по статье о нарушении условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий ШЕВЧУК, руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест»:

– Я, конечно, удивляюсь, как люди определяют по запаху, что это именно фенол. Это интересно. Но действительно при производстве пенополиуретанов используются различного рода ядовитые компоненты, в том числе и синильная кислота. Нос человека – это очень тонкий инструмент. И обоняние служит для предупреждения об опасности. Если люди жалуются не просто на запах, но и на какие-то реакции организма, то это уже плохо. Максимум что может быть от таких отравлений – поражение кроветворных органов, в частности, печени. Второй симптом отравления крови – высыпания на коже. И третье – в зависимости от концентрации может доходить и до летального исхода.