Проезд не подорожает: бюджет Петербурга на 2019 год приняли в первом чтении

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-31T16:27:19+03:00

Расходы в следующем году превысят доходы на 52 миллиарда рублей

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Главный финансовый документ Петербурга обсуждали в городском парламенте в среду, 31 октября. Бюджет на 2019 год и плановый период 2020-21 годов представлял врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Помогал ему глава комитета финансов Алексей Корабельников. Забегая вперед, скажем: в первом чтении документ приняли. Против были лишь 8 депутатов из 50.

БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Свое выступление градоначальник начал с того, что отметил: бюджет-2019 – первый, в котором заложена реализация «майских указов» президента. На то, чтобы реализовать региональную составляющую национальных проектов, в документе заложено 82 миллиарда 300 миллионов рублей.

- Из них 34,7 миллиарда – на нацпроект «Демография», - перечислил Беглов. – 19,6 миллиарда – на «Жилье и городскую среду», 15,1 миллиарда на «Безопасные и качественные автодороги», 5,3 миллиарда на нацпроект «Цифровая экономика».

Общие цифры бюджета таковы: доход 576,3 миллиарда, расход – 628, 3 миллиарда. Дефицит – как это и обсуждалось предварительно в правительстве – составит 52 миллиарда рублей. Это 9,2 процента. Впрочем, если учесть, что Беглов сразу озвучил курс на «жизнь по средствам» и сокращение дефицита, эта цифра может еще и уменьшиться.

- При этом финансирование всех существующих социальных обязательств города предусмотрено в полном объеме, - подчеркнул Беглов. - Санкт-Петербург выполнит все взятые на себя обязательства.

Из того, на что хочется обратить внимание, в частности, увеличение расходов на лекарства для льготников, в том числе онкобольных - на это направят 11 миллиардов рублей. 2 миллиарда рублей – помощь в покупке жилья многодетным семьям. Да и в целом, финансирование жилищных программ вырастет на четверть – до 20 миллиардов рублей. Кроме того, в городе появится 34 новых учреждения образования и девять - здравоохранения. А на охрану школ и садиков, да и в принципе антитеррористические мероприятия, запланировали более 2 миллиардов рублей.

После Александра Беглова слово взял Алексей Корабельников. Из его уст прозвучал ряд очень важных для рядовых петербуржцев заявлений.

Во-первых, глава комитета финансов заявил: тарифы на общественный транспорт в 2019 году повышать не будут. При этом городским транспортным компаниям придется выделить дополнительные бюджетные субсидии.

Во-вторых, 28 миллиардов выделят в рамках адресной инвестиционной программы на строительство метро. С учетом того, что Смольный озвучил новые сроки ввода станций метрополитена – это вызывает сдержанный оптимизм.

Кроме того, Корабельников объяснил, почему город продолжит субсидировать ЗСД. Уточним, на это в бюджете заложено порядка 3,7 миллиарда рублей.

- Пересматривать соглашение – вредно: это пагубно скажется на отношениях с инвестором и негативно отразится на инвестиционном климате Петербурга, - безапелляционно заявил чиновник в ответ на вопросы депутатов.

Но при этом Корабельников отметил, что выплаты постепенно снижаются. И через пять лет – к 2024 году могут составить всего 300 миллионов рублей.

ПЕРВОЕ ПРОШЛИ, ГОТОВИМСЯ КО ВТОРОМУ

Напомним, что глобально проект бюджета готовили при Георгии Полтавченко. Об этом, к слову, на заседании упомянул и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, предложив поблагодарить Георгия Сергеевича за эту работу.

- Искренняя благодарность ему за работу над этим бюджетом, за участие в нулевых чтениях, разработку авторских программ, - заявил Макаров.

Александру Беглову, по большому счету, осталось только представить наработанное. Но быть «говорящей головой» ему оказалось не по нраву.

- Я заложник ваших решений и ваших разработок, - это Александр Дмитриевич заявил на первом своем заседании правительства в качестве врио. - Мне остаются только поправки во втором чтении.

Документ еще не был даже принят в первом чтении, а с поправками ко второму Беглов уже отчасти определился. Их публично обсуждали во вторник в Смольном, где градоначальник еще раз посоветовал всем «затянуть пояски».

- Мы обязаны зарабатывать, и рачительно, рационально использовать деньги, которые зарабатывают петербуржцы своим умом и руками, - сказал Беглов. - В Петербурге нет ни нефти, ни газа. Зато есть грамотные, квалифицированные кадры

Поправка в проект бюджета должна быть внесена в бюджетно-финансовый комитет Законодательного Собрания Санкт-Петербурга до 7 ноября. Второе чтение запланировано на 21 ноября, третье – на 28 ноября.

КСТАТИ

Одна из поправок, которую Беглов собирается внести ко второму чтению, связана с выплатами в честь 75-летия освобождения города от блокады. Он собирается распространить выплаты и на тех блокадников, кто не живет сейчас в Санкт-Петербурге. Дополнительно на это потребуется порядка 16,5 миллиона рублей.

Напомним, законопроект о выплатах был принят недавно петербургскими депутатами в первом чтении. К 9 мая следующего года инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также блокадникам и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей перечислят по 7000 рублей, а детям войны, родившимся с 22 июня 1928 года по 3 мая 1941 года – по 3000 рублей.

Всего же на единовременную выплату в бюджете заложено 1 миллиард 600 миллионов рублей.

НУ И НУ

81 миллиард из городского бюджета дополнительно просят городские комитеты. Из них шесть – на реализацию инвестиционной программы. 9 миллиардов потребовалось комитету по развитию транспортной инфраструктуры, столько же – энергетиками. В 7,5 миллиардов расходы оценил комитет по транспорту, и так далее.

- Это беспрецедентная сумма, - заявил Корабельников. – Если учесть, что доходная база бюджета увеличится всего на 5 миллиардов. На фоне почти предельного дефицита она вызывает недоумения.

При этом чиновник отметил, что все основные нужды города были учтены при первом проекте и попросил коллег пересмотреть правки.