2018-10-31T20:20:43+03:00
Происшествия

ГИБДД оштрафовало водителя кабриолета с обнаженной девицей

Правда, не за эротический танец пассажирки, а за нарушение ПДД
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Откровенное видео водитель Порше снял прямо на проезжей части. Фото: скрин с видеозаписи.Откровенное видео водитель Порше снял прямо на проезжей части. Фото: скрин с видеозаписи.
Изменить размер текста:

Прокатиться в кабриолете с обнаженной девицей решился 24-летний петербуржец. Этим дело не ограничилось – смелый водитель на «Порше» не только припарковался в неположенном месте, застопорив движение в центре города на Неве, но и заснял выкрутасы своей спутницы.

Свидетелями откровенной сцены стали десятки автомобилистов и случайные прохожие, в том числе туристы. На кадрах видеозаписи из кабриолета на площади Восстания сначала появляется филейная часть девушки, а затем и она сама. В откровенном боди на фоне надписи «город герой Ленинград» она принимает откровенные позы и томно смотрит в камеру. В погоне за лайками пассажирка не побоялась ненароком отморозить себе ценные части тела, учитывая, что в тот день температура воздуха еле-еле доходила до +6 градусов.

Автовладелец, который и залил видеоролик в интернет, описал его сухо: «А чем вы занимаетесь, когда красный свет горит 90 секунд?»

Госавтоинспекция любителя «клубнички» нашла легко. И оштрафовала.

- В отношении водителя за невыполнение требования об остановке перед стоп-линией и за выход на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода составлены протоколы об административных правонарушениях, - пояснили в ведомстве.

Сумма штрафов не уточняется, но судя по инстаграмму владельца «Порше» для него они незначительны. Молодой человек не первый месяц балуется подобными провокационными съемками. Просмотры на его странице зашкаливают, а за инстаграммом следят 36,5 тысяч подписчиков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во время Фестиваля света троллейбус №26 изменит свой маршрут
Александр Беглов поручил активизировать строительство ВСД
В Приморском районе Петербурга тушили строящийся ЖК
С 1 ноября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения
Для трасс Ленобласти к зиме заготовили 19 тысяч тонн соли
В Петербурге установили первую новогоднюю елку
Три петербургских вуза попали в список лучших учебных заведений мира
На картах появились мистические места Петербурга
У Мариинского театра в Петербурге из канала спасли тонущего человека
Проезд на транспорте в Петербурге не подорожает
Депутаты приняли бюджет Петербурга с дефицитом в 35 миллиардов рублей
Прокуратура Петербурга нашла насекомых в одном из детских садов города
В Петербурге 2-летняя девочка попала в больницу из-за отравлением лекарством от насморка
В Петербургском метро объяснили, почему «Достоевская» закрывается раньше остальных
31 октября в Петербурге вспоминают жертв трагедии над Синаем
Самолет из Петербурга в Москву улетел с 12-часовой задержкой
Дело стритрейсера, насмерть сбившего балерину-педагога Мариинки, передано в суд
Главный тренер СКА раскрыл секрет победы над «Куньлунем»
В среду, 31 октября, в Петербурге будет дождливо и плюс пять градусов
В Кронштадте более 40 пожарных тушили загоревшийся стрелковый клуб
Теперь официально: Именем Сергея Шнурова могут назвать аэропорт в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завершился сезон фонтанов
Антимонопольщики приостановили аукционы на оформление Петербурга к новогодним праздникам
На юге Петербурга кипяток залил двор жилого дома