ГИБДД оштрафовало водителя кабриолета с обнаженной девицей

СЕГОДНЯ 20:19 2018-10-31T20:20:43+03:00

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Прокатиться в кабриолете с обнаженной девицей решился 24-летний петербуржец. Этим дело не ограничилось – смелый водитель на «Порше» не только припарковался в неположенном месте, застопорив движение в центре города на Неве, но и заснял выкрутасы своей спутницы.

Свидетелями откровенной сцены стали десятки автомобилистов и случайные прохожие, в том числе туристы. На кадрах видеозаписи из кабриолета на площади Восстания сначала появляется филейная часть девушки, а затем и она сама. В откровенном боди на фоне надписи «город герой Ленинград» она принимает откровенные позы и томно смотрит в камеру. В погоне за лайками пассажирка не побоялась ненароком отморозить себе ценные части тела, учитывая, что в тот день температура воздуха еле-еле доходила до +6 градусов.

Автовладелец, который и залил видеоролик в интернет, описал его сухо: «А чем вы занимаетесь, когда красный свет горит 90 секунд?»

Госавтоинспекция любителя «клубнички» нашла легко. И оштрафовала.

- В отношении водителя за невыполнение требования об остановке перед стоп-линией и за выход на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода составлены протоколы об административных правонарушениях, - пояснили в ведомстве.

Сумма штрафов не уточняется, но судя по инстаграмму владельца «Порше» для него они незначительны. Молодой человек не первый месяц балуется подобными провокационными съемками. Просмотры на его странице зашкаливают, а за инстаграммом следят 36,5 тысяч подписчиков.