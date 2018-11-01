Tequilajazzz отметят в Петербурге свой юбилей!

1 Нояб. 13:38 2018-11-02T11:30:04+03:00

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Виртуозные экспериментаторы, тонкие идеологи и настоящие «фирмачи», они всегда стояли особняком на российской рок-сцене. Их индивидуализм был сродни музыкальной революции в квадрате — настолько, что мейнстрим какое-то время отторгал их, как несовершенный организм пытается избавиться от вторжения инновационной вакцины, способной качественно изменить культурный геном целого поколения. Группе Tequilajazzz это определённо удалось.

Самые влиятельные представители российского альтернативного и экспериментального рока, чье звучание всегда современно, а уровень концертного мастерства давно стал эталонным для коллег по цеху, появятся 3 ноября в клубе «Космонавт» перед публикой на пике своей творческой и концертной формы, чтобы вместе с поклонниками громко и ярко отпраздновать четвертьвековой юбилей.

Последние билеты.