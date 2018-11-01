Большой сольный концерт группы «Северный Флот» 5 ноября

1 Нояб. 13:52 2018-11-02T11:39:41+03:00

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5 ноября 2018 года в петербургском клубе «Космонавт» состоится большой сольный концерт группы «Северный Флот». Повод собраться, самый что ни на есть важный - пятилетний юбилей команды.

Вас ждут любимые хиты за всю историю творчества и новые треки, сопровождающиеся уникальным видеорядом, который поможет погрузиться с головой в атмосферные, иногда наполненные тяжелыми гитарными риффами, иногда задушевно - лиричные музыкальные истории.

Эти концерты будут вдвойне особенными, т.к. после них группа решила взять паузу длиной в год. И в следующий раз полновесно сыграть в родном городе только осенью 2019 года.

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