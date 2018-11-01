2018-11-01T12:08:41+03:00
Дом. Семья

Несите лягушек и рыбу: В «Приюте Белоснежки» выхаживают найденного в Кингисеппе аиста

Птенец потерял маму с папой и не смог улететь в теплые края
Петр КИБЕР
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Несите лягушек и рыбу: В «Приюте Белоснежки» выхаживают найденного в Кингисеппе аиста. Фото: "Приют Белоснежки" / vk.com/club142483975Несите лягушек и рыбу: В «Приюте Белоснежки» выхаживают найденного в Кингисеппе аиста. Фото: "Приют Белоснежки" / vk.com/club142483975
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В Ленинградской области решилась судьба молодого аиста, которого местные жители обнаружили на улицах Кингисеппа. Черно-белый красавец в одиночку гулял по городу и совершенно не понимал, что ему делать дальше. Обеспокоенные кингисеппцы стали бить тревогу и помощь пришла. На зиму птицу взяли в «Приют Белоснежки».

- Да, сейчас аист у нас. Он полностью здоров, но ослаблен. Ветеринары уже осмотрели птичку и подтвердили, что с ней все в порядке, - рассказал по телефону корреспонденту «КП-Петербург» директор частного зоопарка Геннадий Натекин.

Скорее всего, птенец, а новый питомец зверинца – птица-первогодка, отстал от своих сородичей и не смог улететь в теплые края, как обычно в середине осени делают все аисты. В Северной Африке, на Средиземноморье и во Франции у пернатых есть чем кормиться.

- В наших краях перезимовать у него шансов нет. Они хищники, им требуется много белка, а под снегом лягушек не найдешь, - рассказали в «Приюте Белоснежки». – Только одному аисту требуется килограмм рыбы в день.

Поэтому в зоопарке с удовольствием примут мелкую рыбешку, которой брезгуют местные коты, а также лягушек. И побольше, побольше – до весны найденышу требуется около 150 килограммов корма.

Что касается дальнейшей судьбы птички, то это решится уже в будущем году, когда из теплых краев вернуться сородичи молодого аиста.

- Мы никого насильно не держим. Если захочет – улетит, а понравится – пусть остается, в «Приюте Белоснежки» уже есть другие аисты, которые прижились в зоопарке. Таити, Таити, нас и здесь неплохо кормят - пошутил Геннадий Натекин.

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