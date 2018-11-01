Как изменились планировки квартир в Петербурге: Красота, оригинальность и практичность

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-01T13:07:58+03:00

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В советское время одной из важнейших задач было обеспечить население жилплощадью, планировкам квартир тогда особое внимание не уделялось. Отсюда тесные темные коридоры, смежные комнаты, маленькие окна с узкими подоконниками, крошечные кухни, где, не вставая из-за стола, можно и чайник включить, и холодильник открыть. Впрочем, в те времена новоселы особо не задумывались о комфорте и логике внутреннего пространства. Главное, что есть собственное (а не коммунальное) жилье и крыша над головой.

Но за последние двадцать лет отношение к жилью у россиян заметно изменилось. Квартира по-прежнему остается одним из самых важных жизненных достижений и главным капиталом, но современный человек хочет современную квартиру.

Покупателям уже недостаточно одних стен и крыши над головой. Люди стали разборчивы и не готовы платить за лишние метры, «мертвые» углы и планировочные недоразумения. Поэтому и планировки нового времени кардинально отличаются от советских. Все больше зданий строятся по монолитной технологии, которая дает проектировщикам гораздо больше свободы.

«Комсомолка» вместе с экспертами компании «Эталон ЛенСпецСМУ» выяснила, как эволюционировали планировочные решения массового жилья за последние несколько десятилетий.

КУХНИ

БЫЛО: площадь кухонь в хрущевках и брежневках, построенных в 60-е годы, составляла всего 5-7 метров. В 80-е годы в некоторых типовых сериях домов кухня увеличилась до 8-9 метров, и многие семьи смогли вместить туда «уголок» - угловой диванчик. Тогда на кухне стали не только готовить, но и принимать гостей. Опыт показал: чтобы разместить здесь всю необходимую бытовую технику, а также организовать зону столовой-гостиной, необходимо помещение площадью 12-16 квадратных метров.

СТАЛО: желание иметь большую кухню привело к тому, что люди стали часто объединять кухни с гостиными. Застройщики эту тенденцию заметили, оценили и совсем отказались от маленьких кухонь в своих домах. К примеру, в проектах компании «Эталон ЛенСпецСМУ» предусмотрены удобные просторные кухни, а в некоторых домах, например, в жилых комплексах «Дом на Блюхера», квартал «Галактика», BOTANICA, запроектированы квартиры евроформата. Для тех, кто не знает: в таких квартирах кухня объединена с гостиной, а помимо этого, есть еще одна или две отдельные спальни. Кухню-гостиную можно использовать как столовую, комнату отдыха или же разделить пространство, отделив часть комнаты под игровую для ребенка. А кроме просторной кухни-гостиной, у владельцев квартиры есть обособленная полноценная спальня.

Европейская планировка квартиры в квартале «Галактика».

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

БЫЛО: балконы имелись далеко не в каждой советской квартире, а просторные лоджии и вовсе встречались очень редко. Были эти помещения тесными и использовались в основном в качестве кладовых, чем очень портили внешний вид домов.

СТАЛО: сейчас балконы и лоджии есть практически в каждой квартире, а их площадь начинается от 3-5 квадратных метров. В отличие от своих предшественников, современные балконы и лоджии всегда остеклены. К слову, модным трендом в последние годы стало строительство квартир с просторными террасами. Обычно такие решения характерны для домов бизнес- класса, но иногда их можно встретить и в сегменте комфорт. Так, квартиры с террасами (а также лоджиями и балконами) есть в новом проекте комфорт- класса компании «Эталон ЛенСпецСМУ» «Эталон на Неве». Комплекс расположен на первой береговой линии Невы, поэтому из окон квартир открываются неповторимые виды на блестящее великолепие исторического Петербурга, любоваться которым можно в любое время. Кстати, по количеству редких форматов квартир «Эталон на Неве» бьет все рекорды. Так, в этом проекте есть двухуровневые квартиры с возможностью разделения зоны для гостей и спальной части квартиры. А еще это первый в Петербурге жилой комплекс с редким форматом «городских вилл» - квартир, имеющих прямой вход и выход к придомовой территории, в том числе и на набережную Невы.

САНУЗЛЫ

БЫЛО: в типовых хрущевках и блочных девятиэтажках площадь ванной составляла всего 2 «квадрата», а туалета - 1 квадратный метр. Совмещенный санузел размещался на площади 3 «квадрата». Во многих квартирах нельзя было поставить даже полноценную ванну, поэтому жильцам приходилось довольствоваться малогабаритными аналогами.

СТАЛО: в большинстве современных новостроек минимальный размер ванной комнаты начинается от 3 квадратных метров, а туалеты планируются шириной 1-2 метра, что дает возможность разместить в них не только унитаз, но и раковину. Все чаще в двух- и трех- комнатных квартирах новостроек проектируются два санузла, один из которых жильцы превращают в прачечную: ставят там стиральную машину и сушилку.

ПРИХОЖИЕ И КОРИДОРЫ

БЫЛО: в советских квартирах площадь прихожих, как правило, составляла всего 2-4 квадратных метра, а ширина коридоров не превышала полутора метров. Разместить в таком тесном пространстве вместительные шкафы было просто невозможно.

СТАЛО: во многих современных квартирах появились гардеробные и кладовые. Двадцать лет назад они воспринимались скорее как роскошь или причуда, а сегодня это элемент удобной планировки. Например, в жилом квартале «Галактика», который строится недалеко сразу от трех станций метро «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота», можно выбрать планировку с кладовой в квартире. А можно подобрать отдельное помещение, которое будет расположено в зоне парковки. Там можно хранить не только колеса, но и габаритный спортин- вентарь, коляски, санки и другие вещи, которые могут освободить пространство в квартире.

Широкие лоджии, эффектные эркеры, огромные окна - в ЖК BOTANICA предусмотрено все, чтобы вы могли наслаждаться панорамами Санкт-Петербурга.

КОМНАТЫ

БЫЛО: наследие хрущевок - длинные и узкие комнаты, получившие прозвища «стаканы» и «пеналы», шириной всего 2,5 метра. И тесные планировки- «распашонки». Самый неудачный вид планировочных решений - проходные комнаты. В начале нулевых в домах стали появляться круговые квартиры, просторные квартиры с несколькими углами. Но такие планировки оказались очень неудобными.

СТАЛО: современные покупатели все больше ценят функциональность планировочных решений, поэтому один из трендов последних лет - отказ от слишком больших комнат в пользу увеличения площади кухонь, прихожих и санузлов. Площадь спален в большинстве новостроек комфорт-класса сегодня составляет 12-15 квадратных метров, гостиных - 14-18 квадратных метров.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей ОСТАНИН, коммерческий директор Группы «Эталон»: - Планировки стали определяющим фактором при выборе квартиры наравне со стоимостью, транспортной доступностью и инфраструктурой. Функциональность и комфорт вышли на первое место. Причины сейчас назвать уже сложно. Возможно, потому, что мы видим подобные инте- рьеры в западных фильмах или больше стали путешествовать и черпать информацию о том, как устроен быт в других странах. В любом случае мы идем по эволюционному пути и все ближе к тому, чтобы на примере европейцев или американцев оценивать жилплощадь не метрами, а функциональностью и удобством. Чтобы предложить покупателю максимально удобные и комфортные планировочные решения, застройщики анализируют ситуацию на рынке, следят за современными тенденциями и исследуют предпочтения покупателей. Это позволяет нам создавать продукт, который максимально удовлетворяет запросы клиентов.