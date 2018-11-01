В Петербурге возмущены леденцами с портретом Николая Второго

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-01T15:47:38+03:00

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НЕ КОЩУНСТВО, А ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Леденцовую битву развязала сотрудница московского НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева Зоя Матвеева. Прогуливаясь по Дому книги во время визита в Петербург, женщина заметила корзинку, полную сладких Романовых.

– Дом книги – центр культуры Северной столицы, и именно здесь продаются конфеты с изображением императора Николая Второго прямо на самом леденце! – возмутилась Зоя Матвеева в соцсетях. – Отношение к историческому прошлому и к человеку может быть разным, но уважение к истории своей страны у людей должно быть. Особенно у детей, которые будут эти конфеты есть. Грустно.

Женщина заметила корзинку, полную сладких Романовых. Фото: Страница Зои Матвеевой в «Фейсбуке»

Император на палочке смотрит на покупателей сквозь слой сахара и обертку с надписями «Знаменитые сладости царские» и «Прям вылитый Ваше сиятельство». Пользователи сети сошлись на том, что употреблять государя-мученика в пищу – кощунство.

Производитель скандального леденца – компания Rubiscookies, которая работает в культурной столице последние пять лет. В ее ассортименте сахарных государей полно, от Ивана Грозного до Владимира Путина. А еще есть карамельные поэты и артисты, музыканты и политики, футболисты и петербургские достопримечательности. Есть даже Элтон Джон из розового шоколада и Виталий Милонов на палочке.

Виталий Валентинович пользуется спросом. Фото: Сообщество компании Rubiscookies в «ВКонтакте»

– Не очень понимаю, в чем здесь кощунство, – поделился с «Комсомолкой» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Ну, предлагают леденцы с царями. Николай Второй не представлен в образе мученика. Мне кажется, это, наоборот, популяризация истории. Есть же у нас одежда с Александром Невским.

ПРЕВРАЩАЯСЬ В ЛЮДОЕДА

А вот главный коммунист Петербурга, депутат Сергей Малинкович с коллегой не согласен. Когда к нему обратились возмущенные граждане, он тут же выдвинулись «на производство провокационных конфет» с проверкой.

В ассортименте кондитеров - популярные музыканты. Фото: Сообщество компании Rubiscookies в «ВКонтакте»

– Цари-короли нас не волную: честно говоря, царя я бы сам откусил, – признается Сергей Малинкович. – Но меня возмутил шоколадный Владимир Ильич Ленин. В каждом городе стоит памятник Ленину, только что мы праздновали столетие комсомола, Ленин лежит в мавзолее пока еще, слава богу. Кто им дал право так изгаляться? Кто разрешил использовать образ вождя без разрешения родственников, без консультации с коммунистическим движением? Все это сделано на потребу иностранцам: им очень приятно придти и откусить от Ленина или Петра Первого ухо, нос или еще какую-нибудь часть.

Коммунистическая инспекция застала в конфетной лавке покупателей. Развернула пикет. Большая часть клиентов после разговора о том, «а если бы ваших родственников обсасывали», магазин покинула.

Больше всего Малинковича возмутил шоколадный Ленин

– Там было несколько детей, я у них спросил: «Если завтра из тебя такую конфету сделают, тебе это понравится?». Стоят, глазенками хлопают, – рассказывает Малинкович. – Есть обычные конфеты – белочки, зайчики, мишки. Но, поедая фигурку человека, ребенок, по сути, превращается в людоеда!

– Но есть же и шоколадный Дедушка Мороз…

– Это сказочный персонаж, это можно. Но увлекаться тоже не стоит. Кто ест людей даже в таком виде, тот нарушает в себе нравственные законы. Это шаг к вседозволенности.

НЕХОДОВЫЕ ЦАРИ

Пообщаться с пикетчиками попытались сотрудники мастерской. Даже «подкупить пытались: выносили кофе». Но коммунисты были непреклонны. Теперь Малинкович планирует пожаловаться в Роспотребнадзор и в Федеральную антимонопольную службу.

– Пусть УФАС проверит, нарушают ли они авторское право, – объясняет депутат. – Надеюсь, их задолбают проверками.

В ассортименте кондитеров - популярные музыканты. Фото: Сообщество компании Rubiscookies в «ВКонтакте»

Шеф-кондитер и владелец компании Игорь Рубанов реагировать на нападки пока не планирует, ведь, за исключением коммунистов, «негативных откликов не было».

– Леденцы царской серии появились в продаже весной, их мы придумали по запросу от гидов и туристов-иностранцев: просили выпустить что-то связанное с историей, кроме видов и достопримечательностей Петербурга, – объясняет Игорь Рубанов. – Сейчас распродаем последние остатки, так что скоро их на прилавках вообще не будет: эти леденцы оказались неходовыми. А вот леденцы с Милоновым у нас постоянно в продаже. И все довольны.

Императоры на палочке оказались невостребованными. Фото: Сообщество компании Rubiscookies в «ВКонтакте»

Последний представитель царского дома Романовых Иван Арцишевский называет выпуск конфет с Николаем Вторым «идиотизмом и просто глупостью».

– Можно ли во Франции увидеть конфеты с Наполеоном? Или в Германии – с кайзером? – рассуждает Иван Арцишевский. – Можно популяризовать историю через посещение дворцов и театров. А это – неуважение к истории, сумеречная зона образования. Так историю не пропагандируют. Нельзя глумиться над блокадой, над войной, над историей. Это то, чем мы гордимся и над чем скорбим. Это наши основы и святыни.