Стадион на Крестовском в 2021 году может принять финал Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-01T15:46:35+03:00

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Кубок конфедераций-2017, Чемпионат мира - 2018... Санкт-Петербург и одноименный стадион на Крестовском острове уже зарекомендовали себя как отличных организаторов престижных международных футбольных турниров.

На очереди юбилейный Евро - 2020: Северная столица примет три групповых и один четвертфинальный матч Чемпионата Европы - они пройдут в июне и июле 2020 года. На днях в Петербурге побывали представители УЕФА и, как рассказали в пресс-службе Смольного "высоко оценили возможность города принимать спортивные события мирового масштаба".

Подготовка к турниру в разгаре. А высшее футбольное руководство страны уже замахивается дальше. В УЕФА официально заявили: РФС проявляет интерес к тому, чтобы принять на стадионе "Санкт-Петербург" финал Лиги Чемпионов 2021 года.

- Выражение интереса не накладывает обязательств, - подчеркнули в пресс-службе УЕФА. - Окончательные предложения вместе с заявочными досье надо подать до 15 февраля 2019 года.

Хозяев еврокубковых финалов РФС Исполком УЕФА выберет в мае или июне 2019 года. И, если исходить из ныне представленного расклада, конкурент у Северной столицы окажется только один - "Арена Мюнхен".

- В Мюнхене, конечно, шикарное сооружение, - говорит спортивный эксперт Константин Оспипов. - Но я не удивлюсь, если УЕФА отдаст финал Лиги Чемпионов Петербургу. У нас сейчас есть все, чтобы провести его на должном уровне и нельзя найти практически ни одного "минуса". К тому же, финал Лиги Чемпионов в России - это наша давняя мечта, думаю, если станет известно, что он пройдет на стадионе в Петербурге, у наших спортсменов будет стимул - добиться того, чтобы принять в нем участие. Что касается того, что это пока еще не заявка, а только интерес: не думаю, что к моменту подачи заявок что-то изменится. Раз уж об этом интересе заявили публично.

Кстати, представители "Зенита", в чьей зоне ответственности находится стадион, заявили: спортивная арена к финалу Лиги Чемпионов готова.

"Прошедший летом в России чемпионат мира дал серьезный импульс развитию футбола в стране и оставил нам богатое наследие прежде все в виде великолепных стадионов, - сказано в заявлении пресс-службы клуба. - Летом 2018-го на арене «Санкт-Петербург» состоялись семь матчей чемпионата мира, а в сезоне-2018/19 «Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов на планете. Уникальный всепогодный стадион, претендующий на звание лучшего стадиона Европы и находящийся в центре красивейшего города в мире готов с блеском провести финал самого статусного клубного футбольного турнира УЕФА.

ДОСЛОВНО

Исполняющий обязанности президента РФС Александр АЛАЕВ:

- Российский футбольный союз проявил заинтересованность в том, чтобы провести в 2021 году финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге. Мы уведомили УЕФА и теперь ждем совместной рабочей встречи, где состоится обсуждение нюансов этого процесса со всеми кандидатами. Она запланирована на конец ноября. Соответственно, финальная заявка должна быть подана в УЕФА не позднее 15 февраля 2019 года, а до этого обязательно одобрена Исполкомом РФС.