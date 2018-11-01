2018-11-02T11:35:52+03:00
Досуг

«Биртман» 4 ноября в «Космонавте»

Каждый концерт «Биртман» - это незабываемый праздник, ведь именно эти ребята заставили танцевать Василия Уткина и удостоились проклятия самого Юрия Лозы
Степан СТЕПАНОВ
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Зиновий Аркадьевич Биртман - наиболее загадочная фигура русской музыки прошлого века. Некоторые считают его одной из самых грандиозных мистификаций в современной отечественной культуре. Другие (и таких большинство) истинно верят в то, что в 70-е годы «тюменский Джо Дассен» смог предсказать многие реалии сегодняшнего дня.

«Биртман» 4 ноября в «Космонавте».

«Биртман» 4 ноября в «Космонавте».

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