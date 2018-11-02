«Зенит» вылетел из борьбы за Кубок России

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-02T18:06:57+03:00

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У болельщиков уже давно сложилось впечатление, что кубковый турнир - не самый важный для команд Премьер-лиги. Напрямую об этом, конечно, никто никогда не скажет, но по сравнению с чемпионатом России и участием в еврокубках Кубок России явно проигрывает по значимости.

В прошлом году «Зенит» во главе с Манчини выбыл из борьбы за этот трофей практически сразу. В 1/16 уступил в гостях столичному «Динамо». В этом сезоне, с новым тренером Сергеем Семаком, этот же этап турнира прошел: не выиграть у «Волгаря» (команда ПФЛ. - Прим. ред.) было бы даже смешно. А вот в 1/8 уступил «Ростову».

Начнем с того, что нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Далера Кузяева Сергей Семак на этот раз оставил в запасе. С человеческой точки зрения все понятно: футболисты уже не первый матч проводят на поле все 90 минут плюс добавочное время. Учитывая, что до зимних каникул еще пять игр чемпионата и три в Лиге Европы, это выглядит разумно.

В принципе выигрывали же сине-бело-голубые и без Дзюбы. Но на этот раз все сразу пошло не так. Составу, как позднее признает и сам Сергей Семак, «не хватило сыгранности».

Первый стремительный гол в ворота «Зенита» залетел уже на четвертой минуте. Сравняли на 28-й. С этим счетом и ушли на перерыв. В плане скоростей «Зенит» смотрелся даже выигрышнее, но удача была на стороне соперника. На 82-й минуте экс-зенитовец Артур Юсупов вывел хозяев поля вперед. А на первой добавленной минуте «Ростов» использовал угловой, и Хаджикадунич увеличил преимущество своей команды. Не помогли даже Дзюба с Кузяевым, которых Семак выпустил за десять минут до конца игры. Итоговый счет - 3:1, и «Ростов» - в четвертьфинале.

- Интересная игра получилась, настоящая кубковая, со взаимными шансами на победу, - сказал после матча главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. - В концовке удача улыбнулась не нам. Момент со вторым голом все предрешил: мы начали рисковать, открываться.

Естественно, всех интересовало, почему Семак так поздно стал усиливать нападение.

- Знаете, у нас сложный график, - объяснил главный тренер «Зенита». - Естественно, могли рисковать только при форс-мажорной необходимости. У кого-то есть проблемы: Паредес получил повреждение, не смог принять участие в матче. Дзюбу если и планировали выпускать, то в самом конце при необходимости, что и сделали. Те, на кого приходится большая часть нагрузок, конечно, устали.

Впрочем, на долгие переживания у «Зенита» времени нет. Уже в это воскресенье команда принимет дома грозненский «Ахмат». Переживать скорее будут болельщики, потому что через три недели сине-бело-голубым снова придется играть с «Ростовом». Правда, на этот раз в Петербурге, в рамках 15-го тура чемпионата России. Надо брать реванш.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В УЕФА официально заявили: Российский футбольный союз заинтересован в том, чтобы принять на стадионе «Санкт-Петербург» финал Лиги чемпионов 2021 года.

- Выражение интереса не накладывает обязательств, - подчеркнули в пресс-службе УЕФА. - Окончательные предложения вместе с заявочными досье надо подать до 15 февраля 2019 года.

Удастся ли городу на Неве снова стать центром футбольной жизни, станет известно в мае или июне 2019 года. Кстати, представители «Зенита», в чьей зоне ответственности находится стадион, заявили: спортивная арена к финалу Лиги чемпионов готова.

- Уникальный всепогодный стадион, претендующий на звание лучшего стадиона Европы и находящийся в центре красивейшего города в мире, готов с блеском провести финал самого статусного клубного футбольного турнира УЕФА, - сказано в заявлении клуба.