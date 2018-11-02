Мюзикл «Лолита» и шоу Эннио Морриконе: Афиша Петербурга на выходные, 3-4 ноября 2019 года

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-02T18:48:09+03:00

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Петербуржцев ожидают сразу три дня выходных. Куда сходить в Петербурге 3, 4, 5 ноября 2018 года? Мы составили для вас афишу самых интересных событий, которые пройдут в Северной столицы в ближайшие праздники.

МЮЗИКЛ

«Лолита»

Новое захватывающее представление от нашумевшего продюсерского коллектива Makers Lab. В основу сюжета мюзикла лег рассказ английской писательницы Кристин Хэнкок «Лолита 1916». События разворачиваются зимой 1916 года. Поезд, следующий по маршруту «Царское село – Санкт-Петербург», терпит крушение. После катастрофы пассажиры знакомятся между собой. Английский разведчик Освальд Райнер влюбляется в 13-летнюю дочь художника, а Григорий Распутин лечит пострадавшую в аварии фрейлину императрицы Александры Федоровны Анна Вырубову. Как эти события повлияют на историю страны и почему приведут к крушению царского режима в России? Авторы спектакля представят собственную трактовку исторических событий, в центре которых оказывается юная Лолита.

В представлении заняты почти 70 артистов. Для усиления «бродвейского» звучания несколько композиций нового мюзикла записал американец Джоэл Силл, саундпродюсер фильмов «Форрест Гамп» и «Терминатор». Удивят зрителей и декорации. На сцене появится не только поезд, но и гигантская инсталляция с головой Распутина, составленная художником из лоскутков.

Где: театр «ЛДМ. Новая сцена», улица Профессора Попова, 47.

Когда: 2, 3, 4 ноября.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 1000-4000 рублей.

СПЕКТАКЛЬ

«Подкаблучники»

Марко и Анна – счастливая семейная пара. Только что они отпраздновали первую годовщину со дня свадьбы. А уже на следующий день к ним в квартиру является Борис — освободившийся из тюрьмы бывший муж Анны. Теперь они вынуждены жить втроем. Стоит ли бороться в такой ситуации? Кому? С кем? А вдруг все решится по воле случая?

Фото: предоставлено организатором.

Об этом петербуржцы узнают на спектакле «Подкаблучники» в ДК «Ленсовета» 4 ноября. Постановка создана по пьесе хорватского драматурга Миро Гаврана. Главные роли в спектакле исполнят известные артисты Наталья Бочкарева, Алексей Маклаков и Борис Щербаков.

Где: ДК Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42.

Когда: 4 ноября

Начало: 19.00.

Цена билетов: 500-3000 рублей.

КОНЦЕРТ

ВИА «Поющие гитары»

В честь 52-летия первого в СССР вокально-интрументального ансамбля ВИА «Поющие гитары» выступят в Петербурге с праздничным концертом. Для своих слушателей артисты ансамбля подготовили несколько сюрпризов.

Фото: предоставлено организатором.

На сцену 3 ноября поднимутся легендарные артисты - Евгений Броневицкий, Василий Борисов, Владимир Васильев, Милена Вавилова, Валерий Кочегуро, Михаил Сойту и Олег Бондалетов. Помимо традиционных хитов ансамбля они исполнят произведения, созданные известным композитором Александром Морозовым, а также песни, по праву вошедшие в «золотой» фонд ВИА.

Где: концертный зал у Финляндского вокзала, Арсенальная набережная, 13/1.

Когда: 3 ноября

Начало: 19.00.

Цена билетов: 1800-2200 рублей.

ШОУ

Эннио Морриконе

Один из самых известных современных композиторов Эннио Морриконе приезжает в Петербург. В рамках мирового турне «60 лет музыки» маэстро представит жителям Северной столицы новую музыкальную программу. Эннио Морриконе сочинил музыку более, чем к 500 фильмам, а также на его счету около ста самостоятельных произведений. Особенно известны стали композиции к фильмам «Однажды в Америке», «Миссия», «Малена», «Неприкасаемые», «Однажды на Диком Западе», а его саундтрек к фильму «Хороший, плохой, злой» занимает вторую позицию в топ-200 рейтинга лучших из когда-либо написанных музыкальных кинопроизведений. Дирижировать хором и оркестром, исполняющим музыку к известным кинофильмам, будет сам Эннио Морриконе. Специальный гость концерта - легендарная Дулсе Понтеш, португальская певица, исполняющая песни в стиле фаду.

Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1.

Когда: 5 ноября.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 4700-15000 рублей.

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