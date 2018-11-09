«Жильцы кричали и звали на помощь»: в жутком пожаре в Мурино погибли пять человек

- Я слышала жуткие крики: женщины плакали, звали на помощь. А в округе клубы черного дыма, - такие истории очевидцы пожара в Мурино рассказывают своим знакомым. В память врезались кадры обгоревшего трехэтажного дома, залитые пеной автомашины и носилки, на которых пять обугленных тел. Именно столько человек спасатели уже достали из-под завалов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/677005" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Мурино: утром 9 ноября загорелся автосервис.Видео: Комсомольская правда

Остались бездомными

В доме на улице Вокзальной, который утром 9 ноября объяло огнем за считанные минуты, жили представители армянской диаспоры. Сейчас семья в шоке – уже не замечают стойкого запаха гари, который разнесло на всю округу, и того, что в спешке, выбегая на улицу, надели разные ботинки. Взрослые женщины укладывают вещи в авто, которое чудом не сгорело. Молодая девушка рядом все еще не может прийти в себя – ее усадили на детский матрац прямо на землю. Рядом валяется куча одежды.

- Это вещи, которые мы успели вынести из дома, - с неохотой отвечает Анна. – Жили одной семьей, десять человек.

Возгорание началось с шиномонтажки, которая прилегает к частному дому.Фото: Артем КИЛЬКИН

Про погибших молчит, продолжая закидывать в багажник куртки и маленькие сумки, в которых документы, лекарства и пара игрушек.

- Дети остались живы. Их вывели из огня, теперь они у родственников. Мы тоже уезжаем.

О причинах пожара пока ничего неизвестно. Местные зеваки рассказывают: возгорание началось с шиномонтажки, которая прилегает к частному дому. Пламя быстро распространилось, объяв все три этажа здания. Большая часть жильцов успела выскочить на улицу, еще двоих из огня вызволяли спасатели. Сейчас эти пострадавшие в больнице.

Сейчас по факту гибели людей следователи проводят проверку.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Пожар утром начался, часов в восемь, - рассказывает рабочий, вытирая лоб. Вся его куртка и лицо в саже – в момент возгорания он находился рядом с шиномонтажом, работал там. – Какой-то хлопок я услышал. А потом огонь пошел.

Откуда был хлопок в МЧС не говорят. Но просят держаться от самого здания автосервиса и разрушенного дома подальше. Во-первых, перекрытия трехэтажного жилища продолжают обрушаться. Во-вторых, внутри, на балконе, все еще находится баллон, который попросту может взорваться.

МЧС сообщило о четырех погибших на автосервисе в Мурино.

Угроза взрыва

От некогда большого дома сейчас осталось пепелище. Восстановлению жилище не подлежит. Как и несколько машин в пене, которые добротно одетые мужчины выталкивают со двора. Это хозяева шиномонтажки. С журналистами они общаться не хотят и пока сообща освобождают двор, общаясь на своем языке. За ними молча наблюдает немолодой мужчина в кожаной куртке. Сильно дрожит.

- Всего выгорело 400 квадратных метров здания, - рассказывает начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Ленинградской области Алексей Шубин. – Сообщение о возгорании поступило в 8.23, а уже в 9.21 было ликвидировано открытое горение. В здании шиномонтажа находилось несколько пропановых, ацетиленовых и кислородных баллонов. Существовала угроза взрыва, поэтому работали очень аккуратно.

От некогда большого дома сейчас осталось пепелище.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чудом взрыва не произошло, иначе жертв могло быть больше. Пока же спасатели говорят о пятерых погибших – их тела нашли на последнем, третьем этаже. Разборы еще не закончены, пожарные проливают дом и говорят, что возможно найдут еще нескольких жертв. Личности погибших будут устанавливать экспертиза – тела сильно обгорели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/677024" frameborder="0"></iframe> Спасатели больше часа тушили возгорание в автосервисе в Мурино под Петербургом.Артем КИЛЬКИН

Сейчас по факту гибели людей следователи проводят проверку.