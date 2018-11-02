Милана Тюльпанова: «Я чувствую себя имбецилом на фоне папы»

СЕГОДНЯ 00:05 2018-11-02T00:32:00+03:00

Милана Тюльпанова хочет быть интересной детям как личность, а не только как мама. Фото: Instagram

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Молодая мама, недавно отвоевавшая в суде право воспитывать их с Александром Кержаковым сына Артемия, задумалась о саморазвитии. Малыша папа пока не отдает, и Милана решила спросить совета у подписчиков. На этот раз не про сутацию в семье, а об образовании.

- Я закончила факультет журналистики, сейчас по специальности и работаю. Но реально понимаю, что настолько еще непочатый край знаний в этой области, и мне, даже с профессиональной точки зрения, необходимо развиваться каждый день, - пишет в "Инстаграме" пока еще жена Александра Кержакова.

Сейчас Милана работает на петербургском телевидении, где ведет программу о сильных женщинах. И подумывает о том, чтобы пойти учиться мастерству телеведущей в Москве, в школе журналистики.

- И еще МВА - моя давняя мечта, которую я никогда не могла реализовать в силу своей семейной жизни узника. Практически уже определилась с бизнес-школой, но не буду раскрывать всех карт. Мой папа всегда столько всего знал, и я чувствую себя имбецилом на его фоне, - разоткровенничалась Тюльпанова.

Многие подписчики возмутились. Мол, как же так?! А как же сын, которого она так долго не видела, и теперь опять готова уехать от него.

- Мне очень хочется разбираться досконально и в своей профессии, знать истоки, иметь возможность быть интересной своим детям как личность, а не только как мама, - говорит Милана.

И большинство фолловеров все же поддерживают журналистку Тюльпанову и уверены, что у нее есть все задатки руководителя.

КСТАТИ

МВА - бизнес-образование, результат которого - квалификационная степень магистра в менеджменте, в управлении. Квалификация магистра делового администрирования дает возможность быть руководителем среднего и высшего звена. Получить это образование можно всего за один год и даже дистанционно.

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