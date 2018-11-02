2018-11-02T13:27:58+03:00
Происшествия

23-летний педофил из Петербурга получил 7 лет за совращение школьницы

Также любитель интимных фото молоденьких девочек заплатит штраф в полмиллиона рублей
Петр КИБЕР
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23-летний педофил из Петербурга получил 7 лет за совращение школьницы.23-летний педофил из Петербурга получил 7 лет за совращение школьницы.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор Александру Исправникову, которого обвиняли в растлении школьницы. Дело для него было не первым и рассматривалось в особом порядке.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима. Кроме того, с Исправникова взыскано 500 000 рублей в пользу потерпевшей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что история с совращением школьниц началась еще в 2016 году. Тогда петербуржец через соцсеть «ВКонтакте» познакомился с 14-летней девочкой из Гатчины и уговорил ее прислать интимные фотографии. Позже Исправников стал шантажировать подростка, грозя опубликовать снимки. Так мужчина выманил у девочки 20 тысяч рублей.

За это преступление в 2017 году он уже получил 5 лет условно. Но педофил не угомонился и взялся за старое. В мае 2018 года он вновь попал в поле зрения полиции. Исправникова задержали за секс с другой 14-летней девочкой. Жертвой стала жительница Большой Ижоры. У нее мужчина также требовал деньги, а когда средств у школьницы не оказалось, заманил к себе домой, где склонил девочку к сексу.

После задержания сам Исправников вину признал и стал сотрудничать со следствием, чтобы дело могли рассмотреть в особом порядке – так ему не могли назначить больше 2/3 от грозящего наказания. Теперь педофил надолго отправится в исправительную колонию, где по достоинству оценят его страсть к школьницам.

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