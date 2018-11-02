После поножовщины на антарктической станции «Беллинсгаузен» раненый полярник вернулся в Петербург

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-02T14:56:37+03:00

Пострадавший сварщик хорошо перенес перелет из Чили, и сейчас находится на реабилитации

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Второй из участников полярной драмы на антарктической станции «Беллинсгаузен» вернулся в Петербург. Сварщик Олег Б., который получил удар ножом в грудь от своего коллеги, покинул клинику в Чили, где лежал после ранения и приехал долечиваться в Северную столицу.

- Сейчас наш сотрудник переведен из больницы скорой помощи (НИИ имени Джанелидзе – прим.ред.) в другую клинику, где проходит реабилитацию, - сообщил по телефону корреспонденту «КП-Петербург» руководитель отдела по связям со СМИ Арктического и Антарктического института Сергей Лисенков.

Уже можно сказать, что пострадавший идет на поправку, ведь он смог перенести многочасовой перелет из Чили, однако говорить о полном восстановлении рано, все же ранение было очень серьезным.

- Пока он на больничном, и врачи не называют точных сроков восстановления. Предметно по поводу возвращения на работу мы с Олегом еще не разговаривали, - сообщил заместитель директора Арктического и Антарктического НИИИ Александр Клепиков.

Напомним, что инцидент произошел на российской полярной станции «Беллинсгаузен» 9 октября 2018 года. Тогда, после рабочего дня в общей столовой поссорились два петербуржца. 54-летний инженер Сергей ткнул ножом в грудь своего 52-летнего сварщика. Причиной для спора двух полярников стала...литература. Олег решил подшутить над коллегой и рассказать финал книги, которую тот читал.

На антарктической станции, в замкнутом мирке, где люди бок о бок живут многие месяцы, невинный «спойлер» взорвал обстановку. Версии о том, что ЧП могло случиться «по пьяной лавочке» в НИИ отметают, хотя жизнь на полюсе - это суровое испытание, в том числе для психики, поэтому произойти могло всякое.

Пострадавшего экстренно доставили в чилийскую больницу, где врачи смогли спасти жизнь раненого. Сам нападавший сдался начальнику экспедиции и был отправлен в Петербург. 20 октября, по прилету в Пулково его задержали полицейские. Позднее Сергею было предъявлено обвинение в покушении на убийство. До суда, который пройдет 8 декабря, вспыльчивый полярник будет находиться под домашним арестом.

В самом же НИИ Арктики и Антарктики пока не делают скоропалительных выводов, повздоривших сотрудников не увольняют - оба вместе прошли не одну зимовку, и отмечают, что подобное ЧП произошло впервые за 63 года полярных экспедиций.