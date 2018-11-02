Как правильно вести семейный бюджет: Советы финансиста

СЕГОДНЯ 17:42 2018-11-02T17:42:49+03:00

Рассказываем, как легко накопить на отпуск и квартиру и ни в чем себе не отказывать

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Живете от зарплаты до зарплаты, ничего себе не позволяя, а денег все равно не хватает? Накопить или занять? Взять кредит или отказаться от покупок? Отложить или потратить? Сегодня наш эксперт - экономист-финансист Ирина Нестерова. Она отвечает на вопросы читателей «Комсомолки» о том, как правильно организовать семейный бюджет и как экономить каждый месяц.

У НАС УЧЕТ

- Давно пытаемся организовать семейный бюджет. Знаем про дневник расходов и доходов, как-то даже завели, но забросили. Неужели без него никак?

Вера, Искровский проспект

- Организовать семейный бюджет на самом деле не очень сложно. Ведение дневника доходов и расходов - не пустой звук. Это очень важный шаг на пути к своей цели - экономии и накоплению. Если вы и без него можете откладывать ежемесячно определенную сумму, можно такой дневник не заводить. Но учет никогда не повредит.

В качестве дневника можно использовать тетрадь или специальную программу в Интернете. Тут главное начать. Потом втянетесь, и уже не будете пропускать ни одной записи.

Основное правило - вести дневник надо ежедневно и записывать все, даже самые мелкие расходы. Из них и складываются ежемесячные траты. И именно мелкие, казалось бы, незаметные расходы и становятся той дырой в семейном кармане, через которую утекает немало средств.

И хорошо бы определить периодичность, с какой вы будете пополнять свою копилку. Да-да, она тоже нужна! Любая: красивая свинка на полке, отдельный кошелек или конверт, счет в банке - неважно. Главное - откладывать в нее с завидной регулярностью - каждый день, каждую неделю или каждый месяц. Сэкономили сегодня на обеде или купили стиральный порошок в магазине по акции - будьте добры разницу положить в копилочку.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

- Завели блокнотик с доходами и расходами. Получили, потратили, записали... Ничего не изменилось. Как это должно работать?

Максим, Рузовская улица

- Действительно, от одних только записей вряд ли что-то изменится. Надо уметь их читать, считать и ими пользоваться. После того как вы начали все записывать, следует проанализировать, куда больше всего тратится денег, и решить, как можно их тратить более разумно. Все крупные покупки следует планировать, следить за акциями и распродажами. Не покупать что-то прямо сейчас потому что очень хочется, а дождаться распродажи. Экономия может быть очень серьезная.

И даже если вы собираетесь в магазин только за продуктами, составьте список покупок заранее и не отклоняйтесь от него. Есть в списке десять позиций - эти товары и берем. Не больше!

Вообще расходы лучше распределять по категориям: квартплата, продукты питания, развлечения, медицина, покупки, чтобы было проще их потом анализировать.

Посмотрев в конце месяца на соотношение доходов и расходов, надо будет сделать выводы. И тоже записать их на будущее. И, возможно, отказаться от каких-то развлечений или приятных, но дорогих мелочей. Не покупать кофе с собой, а налить себе напиток дома в термос. Отказаться от вредных привычек - на одних только сигаретах можно сэкономить пять тысяч рублей в месяц. А это уже 60 тысяч в год, 250 тысяч за пять лет, полмиллиона рублей за десять лет.

В конце месяца, посмотрев свой дневник, взвесьте свои эмоции, которые вам принесла конкретная покупка или развлечение, а также те, что остались, после того как вы увидели, сколько на это потратили. Если осадок остался, надо отказаться от трат, которые в итоге не принесли море удовольствия, зато вытянули из бюджета приличную сумму.

После того как вы составили месячный бюджет, определили свои доходы и постоянные траты, можно решить, какую сумму вы сможете откладывать, для того чтобы накопить на отдых или что-то еще. Например, пусть это будет семь - десять процентов от ваших доходов. Регулярно.

ГДЕ ДЕНЬГИ?

- Откладываем, но, зная про кубышку, руки к ней так и тянутся. Как сделать так, чтобы не лезть в накопленное?

Ольга, Дунайский проспект

- Сила воли нужна везде и во всем. С деньгами особенно. Чтобы не заглядывать в кубышку, можно открыть депозит в банке с условием, что вы можете его пополнять, но снять деньги до какого-то времени невозможно. И при этом вам будут начислять ежемесячно проценты, которые также помогут увеличить накопления. Так, ежемесячно пополняя свой счет и получая проценты, можно скопить немалую сумму, которой хватит не только на отпуск, но и на что-то более крупное и важное.

КРЕДИТ И МОРЕ

- Очень хотим зимой на море. Но денег нет, да и накопить пока не получится. Думаем взять кредит. Но одолевают сомнения.

Альбина, проспект Славы

- Если сейчас денег нет и точно знаете, что накопить не получится, лучше подождать благоприятного момента, когда накопленных денег будет столько, сколько надо. И не стоит брать кредит, потому что десять дней на море пролетят быстро, а кредит будете выплачиваться еще как минимум год, и проценты по нему могут быть очень высокие. Это будет создавать дополнительную финансовую нагрузку и вам придется все равно экономить. Да и отдых на кредитные деньги может быть испорчен постоянными мыслями о том, что придется потом отдавать круглую сумму. Так что сомнения не напрасны. Лучше сначала накопить, а уже потом тратить, а не наоборот.

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Куда писать: 197136, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А.

E-mail: elena.molodkina@phkp.ru

Куда писать: 197136, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А.

E-mail: elena.molodkina@phkp.ru