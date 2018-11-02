Звезды балета из Петербурга выступят в Шанхае

СЕГОДНЯ 19:35 2018-11-02T19:36:37+03:00

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В рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Китайскую Народную Республику 9 и 10 ноября в Шанхае состоятся гала-концерты солистов балета ведущих театров Санкт-Петербурга. Балетоманы Поднебесной смогут насладиться талантом танцовщиков и оценить высочайший уровень их исполнительского мастерства.

В программу гала-концертов, которые пройдут в Оперном зале Шанхайского центра восточного искусства, покажут номера из золотого фонда мировой классики, оригинальные современные постановки и творческие эксперименты. Благодаря уникальной исполнительской форме гала-концерта зрители смогут приобщиться к огромным пластам культуры русского балета и познакомиться с подлинными хитами.

«Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Вешние воды», – в клубе любителей мирового балета названия этих шедевров не требуют перевода. А имена хореографов – Александра Горского, Леонида Лавровского, Асафа Мессерера, – вызывают восторг и почтение. Зрители гала-концертов увидят самые яркие фрагменты и сцены из этих спектаклей.

Отдельным подарком станет любимая многими почитателями классического танца хореографическая миниатюра «Венский вальс», поставленная выдающимся хореографом ХХ века Леонидом Вениаминовичем Якобсоном. «Венский вальс» исполнят ведущие солисты Театра имени Леонида Якобсона Алла Бочарова и Денис Климук.

Шанхай увидит и работы современных российских хореографов. Пронзительный дуэт из нашумевшего балетного спектакля по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» в хореографии Бориса Эйфмана исполнят солисты его театра Нина Змиевец и Олег Марков. Обворожительная Нина в паре с Денисом Климуком погрузят зрителей в драматическую бездну «Красной Жизели», сюжет которой вдохновлен историей жизни великой русской балерины Ольги Спесивцевой.

Адажио из зрелищного балета «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна в хореографии Георгия Ковтуна представит творческий дуэт на сцене и в жизни, премьер и прима балерина Михайловского театра Ирина Перрен и Марат Шемиунов.

Всем, кого вдохновляют творческие эксперименты и современный танец, запомнятся "Щелкунчик" в ритмах сальсы и танцевальное воплощение знаменитого эстрадного хита Лары Фабиан «Je suis malade».

Русская академическая школа балета является одним из тех мощных магнитов, которые привлекают в Петербург десятки тысяч туристов из Китая. Для многих гостей обязательными к посещению становятся культовые балетные места: улица Зодчего Росси, где расположена Академия русского балета имени А.Я. Вагановой; Мариинский театр; Эрмитажный театр; шедевр зодчества Карла Росси и главный императорский театр России – Александринский; архитектурный ансамбль площади Искусств и Михайловский театр; дом на Гороховой улице 4, где в свое время жили великие Галина Уланова и Агриппина Ваганова; Дворец Матильды Кшесинской, где сегодня располагается Музей политической истории России… и это далеко не все.

Ноябрьские гала-концерты, представляющие русский балет в Поднебесной, подарят праздник взыскательным балетоманам, привлекут внимание к символам русской культуры тех, кто пока мало знаком с Россией, и послужат дальнейшему развитию деловых и культурных связей Петербурга и Шанхая.

Проект реализован Санкт-Петербургским международным фестивалем балета Dance Open по заказу Комитета по культуре Санкт-Петербурга.